García-Page ve "lamentable" la reflexión de Von der Leyen sobre la guerra de Irán: "No representa a la mayoría"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha calificado de "lamentable" la reflexión de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, quien ha asegurado que la Unión "ya no puede confiar" en un sistema internacional basado en reglas como "la única manera" de defender sus intereses ante las amenazas.

"Reconocer literalmente la impotencia de la Comisión Europea ante los caprichos del matonismo de Trump, reconocer eso, me parece un error de bulto que, además, no representa lo que pensamos la inmensa mayoría", ha asegurado el también secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha desde Palencia, donde ha participado en la campaña del PSOE en las elecciones a las Cortes de esta comunidad autónoma que se celebran el domingo.

Ha afirmado que la situación que vive la Comisión Europea en Bruselas es "mala". "Ya lo fue el resultado de las elecciones europeas", que dejó "una comisión muy tocada y muy debilitada", ha rememorado García-Page a preguntas de los medios. "A poco que uno visita Bruselas, uno se da cuenta de que no funcionan como equipo", ha abundado.

En esta línea, ha resaltado que Von der Leyen ha tenido un comportamiento "amable y bueno" con España y con el Gobierno "en los momentos más duros", sobre todo con el COVID y con la crisis, pero no quita que dejara "a la Comisión Europea y a la Unión Europea al pie de los caballos" cuando admitió firmar en un campo de golf privado de Trump en Irlanda el acuerdo comercial.

Ha reconocido que "Europa no es el depósito de los valores espirituales de la democracia ni tenemos que dar consejos", pero "en Europa gestionamos la riqueza y, fundamentalmente, hay mucha gente que quiere gestionarla como nosotros para compartirla".

"No es el imperio del capitalismo salvaje que plantea Trump", recalcando que todas las cosas que hace el presidente de Estados Unidos "las hace con un interés de bolsillo". "No responde a ningún valor ni a ningún principio. Y hoy dice una cosa y mañana puede pensar lo contrario", ha afeado.

MEDIDAS CONTRA LA CRISIS DE LA GUERRA

Por lo que, incluso, ha argumentado el presidente regional, "las medidas a las que nos vamos a ver obligados a tomar para compensar los daños que económica y socialmente va a traer esta crisis, como la traen todas, hasta eso casi está en función del capricho de última hora de Trump". "Vamos a ver primero si se aclara sobre si está acabando la guerra o se pone más a las órdenes de Netanyahu".

Dicho esto, García-Page ha recalcado no tener "la más mínima duda" que el Gobierno de España, --"ya lo ha demostrado en el pasado"--, va a adoptar medidas de estímulo, sobre todo pensando en la gente que más lo necesite.

"Aquí no hemos escatimado en rescates de todo tipo, en medidas de ayuda, y se aprendió hoy mucho de la elección de la crisis del 2007 y 2008 y de los hombres de negro y, afortunadamente, todas las siguientes crisis, la Unión Europea ha respondido de otra manera".

La Comisión Europea --ha subrayado-- ha respondido "con solidaridad en vez de con hombres de negro en buena medida por la presión de los partidos socialdemócratas en Europa".