Mañueco pide a los suyos que se fíen de su "olfato" y no hagan "caso" a ninguna encuesta: "Ni de las malas, ni de las buenas"

El candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, participa en un acto público en Toro (Zamora).Rubén Cacho

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la reelección en la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pidió hoy a los dirigentes de su partido que sigan a su “olfato” y lo que les dice la gente en la calle en esta recta final de la campaña electoral. “No hagáis caso de ninguna encuesta, ni de las malas, ni de las buenas. La vuestra es la mejor”, dijo y añadió: “No nos confiemos".

A menos de una semana de las elecciones del 15 de marzo, y tras publicarse numerosos sondeos este lunes, último día permitido por ley, Fernández Mañueco recordó a los suyos desde un hotel de Toro (Zamora) que la campaña “va bien”, por lo que les trasladó que no van a “cambiar la estrategia”. “Hay que confiar en la gente de nuestra tierra”, dijo ya que señaló cada día que pasa las “certezas” de su eslogan se “asientan" y las dudas se “despejan”.

“Las urnas no han hablado todavía”, insistió el candidato ‘popular’ quien advirtió de que “no hay nada hecho” de momento. Esto permitió a Fernández Mañueco recordar que “cada voto que no sea para el PP” o cada escaño que no logren en las Cortes, es para “la izquierda” y para el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. De esta forma, volvió a señalar la necesidad de “concentrar" y “unir” los “esfuerzos” el 15 de marzo.

“O se vota por la solución, o se vota por el problema”, reiteró el candidato que opta a la reelección para añadir que “no hay otra solución” que elegir la papeleta del Partido Popular. “Si somos la solución, unamos nuestras fuerzas”, agregó Fernández Mañueco, quien tras disiparse la “niebla” de Toro que cubría la vega, ya se sabe “quién es quien”. “Venimos a gobernar porque Zamora y Castilla y León necesitan un gobierno y no pueden esperar ni un solo minuto. Otros sólo vienen a bloquear”, dijo en una clara alusión a Vox.

De la misma forma, Fernández Mañueco sostuvo que lo que se vota el 15 de marzo va a “decidir” lo que suceda los próximos “cuatro años” con las familias o los mayores, “no cuatro días”, ni “cuatro meses”, ni “cuatro semanas”. De esta forma, volvió a pedir a los miembros del PP que hagan un “esfuerzo” porque recordó la respuesta no está en las encuestas que se han conocido este lunes en varios medios de comunicación, sino en las urnas del 15 de marzo.

“No podemos permitirnos el lujo de relajarnos en estos últimos días de campaña”, sentenció Fernández Mañueco, quien pidió votar al PP el próximo domingo para darle a Castilla y León “el futuro que se merece”.

Apretar más que nunca

Por su parte, la cabeza de lista a las Cortes por Zamora del PP, Leticia García, sostuvo que la Comunidad necesita “estabilidad” y que haya un gobierno “sin bloqueos” de Fernández Mañueco. “Hay que apretar más que nunca”, dijo para arengar a los ‘populares’, a los que recordó que ellos apuestan por las “nueces” y no el “ruido”.

Además, resaltó el “compromiso” de Fernández Mañueco con su provincia. “Tiene a Zamora en su mirada”, dijo y añadió que ahora deben ayudarle “con las urnas”, pero también después. “Aquí no vivimos del relato, aquí vivimos del trabajo”, dijo la candidata ‘popular’, quien destacó que se están “dejando la piel” en esta campaña y prometió seguir haciéndolo con “ilusión”, “orgullo y “perseverancia”.

Finalmente, el presidente del PP de Zamora, José María Barrios, subrayó que ve “ganas” de ganar las próximas elecciones, que recalcó “son las de todos”. Por ello, pidió “apoyo” y “ayuda”, ya que recordó “no está todo hecho”. Además, señaló que en el anterior debate, celebrado el pasado jueves, vio “un presidente y dos liantes”, porque el PP cuenta con el “mejor” programa y un “montón” de propuestas.