Feijóo pide el voto para Mañueco “sin trampa ni cartón” y por no tener miedo para gestionar y gobernar

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pidió hoy el voto para el candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández, “sin trampa ni cartón” y por que es una persona que no ha tenido miedo a gestionar ni a gobernar ni a estar cerca de la gente. Tras reconocer que lleva unas legislaturas “complejas, valoró que ha logrado dar estabilidad a Castilla y León y se preguntó dónde están los candidatos del PSOE y Vox de las anteriores elecciones de 2022, en referencia a Luis Tudanca y Juan García-Gallardo. “¿Qué estabilidad pueden dar los partidos políticos que echan a sus líderes antes de que finalice la legislatura? Nosotros tenemos un líder que da estabilidad y que garantiza que el gobierno funcione”, subrayó.

Con motivo de su intervención en un mitin del PP en Tordesillas (Valladolid), con la presencia del presidente de la Diputación, Conrado Íscar, y el alcalde de la capital, Jesús Julio Carnero, señaló que el que está al frente de un ejecutivo tiene que tomar decisiones, asumir responsabilidades y “mojarse”, aprobar los presupuestos y, después, presentar un balance cuando acaba la legislatura. Fue entonces cuando recordó que Castilla y León está a la cabeza de España en educación, dependencia, sanidad, prestación de Servicios Sociales y vivienda.

Ante la incertidumbre, el ruido, las pérdidas de tiempo y las mentiras, el líder nacional del PP reiteró, según recogió la Agencia Ical, señaló que Mañueco ofrece certezas y estabilidad. De ahí que pidiera un voto útil para el Partido Popular, “el que sirve y funciona”. “Hay partidos que piden el voto para el circo, nosotros pedimos el voto para el pan y sabemos que a Castilla y León le gusta el pan”, sentenció. De ahí que pidiera el voto útil para el PP, por que “lo demás es dispersar, dividir y bloquear”.

Y es que subrayó que hay partidos que se presentan a las elecciones para no dejar gobernar y poner “todas” las dificultades posibles al Ejecutivo que toma decisiones. “Hay formaciones que creen que la parálisis renta votos y que que pretenden que Castilla y León no sea nada, sino un territorio dirigido desde un despacho de Madrid”, sentenció. En este sentido, dejó claro que el futuro de Castilla y León se decide por los castellanos y leoneses.

Núñez Feijóo lamentó que los españoles “ya se hayan acostumbrado a las mentiras, la corrupción, a tener la mujer y un hermando en los juzgados, cárcel para el número dos del partido, las mordidas en el Ministerio de Transportes o contar con un ministro con las peores carreteras y el peor ferrocarril de la “democracia”. En contraposición, dijo que el PP cuenta en Castilla y León con un candidato que ”sabe gobernar, una persona honesta que no está rodeada de corrupción" y que ha dado la cara en los “peores momentos”, además de ofrecer convivencia entre los castellanos y leoneses. No en vano, expuso que es un presidente que gestiona, que cumple con lo que dice y busca la prosperidad de su comunidad.

“Aquí, hay certezas mientras otros -en referencia a Pedro Sánchez- van a Soria a decir no a las guerras. Nosotros también estamos en contra de las guerras pero estamos en contra de que nos tomen el pelo, que nos diga que no a la guerra y a la vez manda la fragata mejor de la Marina española, sin contar con la autorización previa del Congreso, o que no van dejar utilizar las bases a Estados Unidos y, luego, desde allí despegan aviones hacia zonas de conflicto. Se ríen de nosotros a la cara”, lamentó.

Además, cargó con el presidente que, ahora, habla, de defender el derecho internacional cuando, antes, no le importa “plegarse” ante Marruecos por el Sáhara Occidental y enfrentar al país con Argelia que era el proveedor tradicional de gas, ni cuando estuvo en silencio durante los años de la dictadura de Maduro en Venezuela ni tampoco cuando decidió multiplicar por cinco las importaciones de gas ruso para financiar la guerra de Putin contra Ucrania.

“No le importa enfrentarse a Estados Unidos que es nuestro principal proveedor de gas. Sánchez solo diseña esloganes, pero esto va de diseñar políticas y de defender a nuestra gente. No le pagamos para que aparente que se pelea con los aliados sino para servir a los españoles y defender nuestros intereses”, señaló. Por eso, anunció que el Partido Popular presentará, de manera inmediata, un plan de emergencia energética para proteger a las familias, los trabajadores, las empresas y los autónomos de la “pésima” política internacional y energética del Gobierno. Y lo presentaremos de forma inmediata.

Feijóo criticó la subida de los impuestos del Gobierno de España, que “asfixian” a los ciudadanos y que no suponen mejores servicios públicos ni permiten llegar a final de mes o que los jóvenes tengan una vivienda. “Por eso, no quieren hablar de gestión”, declaró. También tuvo palabras para afear a Vox, que tampoco habla de gestión por que cuando estuvo en el gobierno de la Junta dio la “espantada” y salió a la carrera al ver el “toro de gobernar”. “Y ahora, dicen, que quieren gobernar”, espetó.

8 de marzo

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el presidente nacional del PP aprovechó para reivindicar el papel protagonista de las mujeres en España y en el mundo por su trabajo, impulso y determinación, tenemos que dedicarle este día y todos los días del año. Sacó pecho por que el país cuente con la mejor generación de mujeres más formadas en todos los ámbitos como la judicatura, sanidad, educación, empresa e investigación.

Eso sí, lamentó “profundamente” contar con el “peor Gobierno central de la democracia en el respeto a las mujeres” mientras que el Partido Popular ha roto los techos de cristal de las mujeres. No en vano, recordó que el PP contó con la primera ministra de un Gobierno de España, la primera presidenta del Congreso y del Senado, la primera vicepresidenta de la Comisión Europea. Eso ha sido posible, manifestó, por que es una formación donde no hay cuotas y cuenta con mujeres inteligentes y con talento y determinación. “Eso es igualdad real y respeto a las mujeres y no igualdad de pancarta y eslogan. No podemos aceptar lecciones de quien no puede darlas”, añadió, tal y como queda demostrado en que siete de las nueve candidaturas de las provincias de Castilla y León del PP estén encabezadas por políticas.

Alberto Núñez Feijóo aseguró que el "machismo es tan estructural al sanchismo como la corrupción, al que acusó de vivir de un oficio lucrativo” como la prostitución, tener a miembros del Gobierno y a miembros del PSOE consumiendo prostitución pagada con dinero público, contar con compañeros de partido acusados de acosar a las mujeres, fallos “inaceptables” con las pulseras antimaltrato, las violaciones se han triplicado y la aprobación de leyes para excarcelar a pederastas y violadores, sin olvidar que el director de la Policía Nacional está acusado de violación. “Eso es la política feminista del Partido Socialista. Sánchez ha hecho de España un lugar peor para ser mujer”, concluyó.