Más de cien personas dan vida al debate de esta noche en CyLTV que tiene como novedad un suelo LED de 30 metros

Más de un centenar de personas darán vida al debate electoral de esta noche, el segundo, que se celebrará en el plató del edificio de Producción de Programas de CyLTV, en Valladolid, y que tiene como novedad un suelo LED de 30 metros cuadrados. La preparación comenzó el pasado viernes con el montaje de un plató de 77 metros cuadrados y continuó durante el fin de semana con la instalación de toda la infraestructura necesaria: iluminación, pantallas LED, decorados y sistemas de sonido. Ni un solo detalle se ha dejado al albur de una cita que tiene lugar pasado el ecuador de la campaña, en el que se ha cuidado cada detalle de la retransmisión, y que pondrá de nuevo en juego las políticas de los candidatos del PP, Alfonso Fernández Mañueco; PSOE, Carlos Martínez; y Vox, Carlos Pollán.

Uno de los elementos más llamativos de esta retransmisión es la incorporación de un suelo formado por una gran pantalla LED de unos 30 metros cuadrados cuyo objetivo será ofrecer gráficos que refuercen visualmente los temas del debate. Además, una grúa con cámara cenital permitirá ofrecer planos generales del plató y aprovechar visualmente el diseño de este suelo.

A este nuevo recurso gráfico se suma otro: varias pantallas de alta precisión provistas de una nueva tecnología que mejora la nitidez de la imagen. Se distribuirán por las paredes del plató para crear la ilusión óptica de estar suspendidas en el aire. La iluminación ha sido diseñada específicamente para esta producción. El sistema permite crear distintas escenas lumínicas según el momento del programa, coordinadas con la realización y el sonido desde un control central situado en el propio plató. Los atriles de los candidatos contarán con una metodología de luces integradas que se adaptará a los colores corporativos de cada partido político, reforzando visualmente la identidad de cada formación durante la retransmisión.

En cuanto a la realización, el despliegue técnico incluirá diez cámaras. Siete de ellas estarán dentro del plató para cubrir a presentadores y candidatos desde diferentes ángulos, mientras que otras tres cámaras se encargarán de grabar tanto la llegada al edificio, como los momentos previos al debate. La disposición de las cámaras presenta también un reto técnico, ya que los planos de los candidatos y de los presentadores están orientados frontalmente entre sí, lo que obliga a ocultar algunos equipos detrás de telones para evitar que aparezcan en pantalla.

Para garantizar la seguridad de la emisión, todos los sistemas estarán duplicados. El audio está preparado con doble micrófono para cada candidato y mezclas independientes, de modo que cualquier fallo técnico se podrá resolver sin interrumpir la retransmisión.

Logística del evento

La logística del evento también ha requerido de una planificación detallada. Cada candidato dispone de un despacho dentro del edificio con una pantalla que reproduce la señal en tiempo real. Además, se ha habilitado una sala de prensa para los medios de comunicación, equipada con distribución de vídeo y audio.

El propio recorrido de los candidatos desde su llegada al edificio hasta el plató forma parte del dispositivo preparado para la retransmisión. Las entradas se grabarán con una iluminación específica y varias cámaras acompañarán a los candidatos por el pasillo principal.

A las 21 horas arrancará oficialmente el debate con la presentación de los moderadores. El formato se inicia con un minuto de plata para cada candidato, en el que se podrán presentar ante los telespectadores, y dará paso a cuatro bloques temáticos, para concluir con el tradicional minuto de oro. Todo ello en un tiempo de 85 minutos. Todo este despliegue técnico y humano tiene un objetivo claro: garantizar una retransmisión estable y de calidad en uno de los eventos televisivos más relevantes de la campaña.