González Corral espera que el Gobierno “no deje tirados” a los agricultores y ganaderos ante los sobrecostes por la guerra

La consejera de agricultura María González Corral visita la carpa electoral del PP en la Plaza del Liceo.David Arranz.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, aseguró hoy que espera que el Gobierno central “no deje tirados” a los agricultores y ganaderos ante los sobrecostes a la producción derivados del conflicto armado entre varios países en Oriente Próximo. “Es inconcebible que el Gobierno utilice eslóganes de ‘no a la guerra’, que evidentemente nadie quiere una guerra, pero no ayude a los ciudadanos, a los productores, al sector primario o la industria, ni tampoco al sector del transporte”, refirió.

González Corral recordó, en declaraciones recogidas por Ical en la plaza del Liceo de Salamanca, donde participó en un acto electoral junto al presidente del PP provincial, Carlos García Garbayo, que su formación política registró ayer una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados y una moción en el Senado para “reducir los costes, sobre todo los impuestos, especialmente lo que se refiere al gasóleo agrícola y pesquero”. “Esperamos que atienda sus necesidades y les apoye. No que utilice eslóganes de campaña para, una vez más, dejarles de lado”, señaló.

Antes de dejar este mensaje para el Ejecutivo socialista, dejó otro similar par el anterior inquilino en su Consejería, Vox, de quienes sostuvo que “se fueron sin ninguna explicación” e, igualmente, “dejando tirados a los agricultores y ganaderos”. “Nosotros no venimos aquí haciendo ruido, de turismo electoral y el 16 de marzo olvidamos a nuestro campo. Nosotros les escuchamos siempre, no les dejamos abandonados. Nosotros hemos estado, estamos y estaremos siempre con ellos”, certificó.

En este sentido, la consejera mostró su confianza en el futuro del campo. “Trabajamos con ellos para implementar medidas que permitan seguir manteniendo nuestras explotaciones, que las hagan más rentables, competitivas y eficientes. Por eso es tan importante que la gente sepa de primera mano que el Partido Popular está aquí, les escucha, atiende sus necesidades y les ayuda cuando vienen mal dadas”, recalcó.

Augurando una “jornada intensa” de visitas a explotaciones en la Comunidad, la consejera ejemplificó la presencia del PP con la sequía frente al “desprecio” por parte del Gobierno de Sánchez o, enumeró, las ayudas a la EHE cuando pusieron encima de la mesa 19 millones de euros para ayudar a las explotaciones en Castilla y León, frente a los 15 del Ministerio “para toda España”. “Seguimos defendiendo a nuestros ganaderos frente a los ataques del lobo y también lo hacemos con las inundaciones”, añadió.

Además, aseguró que el PP ha flexibilizado las medidas de la PAC. para que los agricultores “no tengan que sufrir las consecuencias de los temporales, de las últimas borrascas”, mientras “el Gobierno de Sánchez, una vez más, ha dejado fuera a Castilla y León en esa línea de ayudas”.

En clave de futuro, González Corral hizo referencia al centenar de medidas programáticas en torno al campo que el PP presenta en estas elecciones. “Tenemos una cosa clara; tenemos que seguir trabajando por el campo. Y por eso, la principal línea de trabajo de los próximos meses es la nueva PAC, eso que permite que nuestras explotaciones sigan siendo viables, rentables y que se puedan modernizar”, avanzó.

En la parte ganadera, comprometió medidas para facilitar la incorporación de jóvenes y la modernización de explotaciones. “Vamos a seguir trabajando con nuestras razas autóctonas y con nuestras razas puras, con las ayudas a las instalaciones ganaderas, tanto privadas como de términos municipales. Y, por supuesto, también ayudándolos frente a los daños del lobo.

Por otro lado, avanzó nuevas medidas, como el fomento de las ADS (Agrupaciones de Defensa Sanitaria. “Vamos a seguir trabajando con balsas de abastecimiento para nuestro ganado y también con todas las medidas de sanidad animal que nos han ido trasladando y hemos ido introduciendo dentro de nuestro ámbito competencial para ampliar todas las medidas que hemos podido implantar”, finalizó.