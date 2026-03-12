Carriedo: “Muchos ojos van a mirar a nuestra Comunidad para que aprecien nuestros valores”

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, deseó hoy “la mayor participación posible” en las elecciones autonómicos que se celebrarán este domingo 15 de marzo y que los castellanos y leoneses ejerzan su derecho a sufrago “con total normalidad” y “seamos un ejemplo de funcionamiento para el conjunto de la sociedad” en España.

Carriedo remarcó que esta es la segunda vez que se celebran los comicios autonómicos de forma independiente a las municipales, tras las elecciones de 2022, y puso de relieve que constituye un ocasión para que la Comunidad “sea noticia en el conjunto de España”. “Muchos ojos van a mirar a nuestra Comunidad” dijo, para expresar que es un momento para que el conjunto de los ciudadanos españoles “aprecien nuestros valores” como autonomía “de pasado, presente futuro”.

Carlos Fernández Carriedo afirmó que la jornada ya está organizada gracias a los trabajos previos de distribución de papeletas y urnas, asistencia de personal de apoyo de la Administración para labores de información, o documentación para los miembros de las mesas elegidos al efecto, como recoge Ical.

El consejero portavoz agradeció su colaboración a todas las personas que participarán en el proceso electoral, desde los que conformarán las mesas a los efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y los trabajadores de la Administración, así como al conjunto de los ciudadanos para que “puedan tener una actitud totalmente cívica y ejemplar”.

Carlos Fernández Carriedo repasó las cifras del proceso electoral y recordó que movilizará a 30.693 efectivo, con 13.000 de las mesas, 4.470 representantes de la Administración, 2.200 jueces de paz y de primera instancia, 8.200 efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estadio, y más de 600 policías locales.

Asimismo, remarcó que habrá 4.470 mesas electorales, se han distribuido 26,4 millones de papeletas y 6,3 millones de sobres, para que ejerzan su derecho 2,1 millones de electores llamados a la urnas. Precisó asimismo que se han habilitado 300 rutas de transporte en autobús y taxi para garantizar el derecho a voto de todos los ciudadanos de entidades locales muy pequeñas y poblaciones sin acceso directo mesa electoral. Carriedo también concreto que se han admitido 54.000 solicitudes par voto por correo y 88 para sufragio accesible.

De todo ello, dará cuenta mañana, anunció, con más precisión el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, que el día de las elecciones comparecerá en varias ocasiones, para dar cuenta de la apertura de los colegios, de la participación y, finalmente, de los resultados.