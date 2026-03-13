Guardia Civil de Soria detiene al dueño de una empresa por tráfico ilegal de residuos y por falsear documentos

Publicado por Europa Press Soria Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha detenido al administrador de una empresa, con domicilio social en la provincia de Albacete, como presunto autor de un delito de tráfico ilegal de residuos y otro de falsedad documental, tras una investigación desarrollada por agentes de la Unidad de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Soria.

La actuación se enmarca en la operación denominada 'Njoror' y se , inició en el mes de octubre de 2025, después de que los agentes detectaran en varias fincas agrícolas de la provincia de Soria vertidos de un material similar al compost que contenía una elevada presencia de residuos plásticos y restos de productos farmacéuticos domésticos.

Una primera inspección visual permitió constatar que dicho material no cumplía los parámetros exigidos para su utilización en suelos agrícolas, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Soria.

Tras diversas gestiones e inspecciones, los investigadores determinaron que estos residuos podrían proceder de una planta de tratamiento de residuos urbanos, ubicada en la provincia de Burgos.

A partir de ese momento se intensificaron las investigaciones, que permitieron comprobar que una empresa dedicada al transporte de material bioestabilizado para uso agrícola habría realizado varios transportes de este material hacia fincas de la provincia de Soria "sin cumplir las condiciones medioambientales exigidas".

Además, según las pesquisas policiales, el responsable de la empresa habría falseado los documentos de identificación que amparaban dichos transportes.

Para justificar el traslado del material, la empresa investigada utilizaba otra mercantil del sector del transporte de la que el detenido también era administrador, con el fin de aparentar una trazabilidad que no se correspondía con los movimientos reales efectuados.

Con el objetivo de evaluar el impacto medioambiental derivado del vertido de este material en suelos agrícolas, se solicitó la colaboración de la Unidad Técnica de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma)

Asimismo, ha colaborado el Servicio Territorial de Medio Ambiente y el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León en Soria.

Las diligencias instruidas, junto con la persona detenida, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente, informando igualmente de los hechos a la Fiscalía de Medio Ambiente de Soria.