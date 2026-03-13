Palencia prepara un gran evento para ver el eclipse total de 2026 junto al Cristo del Otero

Reunión de trabajo de la alcaldesa de Palencia con expertos para preparar el eclipse solar total en Palencia.Ayuntamiento de Palencia

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Palencia ha iniciado ya los preparativos para la organización de las actividades con motivo del eclipse solar total del 12 de agosto de 2026, con la vista puesta en un gran evento de observación que se celebrará en las inmediaciones del Cristo del Otero.

La alcaldesa de la ciudad, Miriam Andrés, mantuvo hoy una reunión de trabajo con la astrofísica palentina Eva Villaver y el director del Instituto de Astrofísica de Canarias, Valentín Martínez, con el objetivo de diseñar un programa científico y divulgativo en torno a este fenómeno astronómico.

Durante una convocatoria informativa previa al encuentro, Andrés puso en valor la importancia de contar con expertos de primer nivel para planificar “el mejor acontecimiento que va a suceder en 2026 en nuestra provincia y en la capital”, aseguró en declaraciones recogidas por Ical. En este sentido, explicó que el Ayuntamiento quiere articular con los especialistas la parte pedagógica del evento, con charlas y actividades divulgativas dirigidas a explicar a la ciudadanía qué es un eclipse total y cómo observarlo con seguridad.

Asimismo, el Consistorio trabaja en un convenio de colaboración que permitirá conectar las actividades organizadas en Palencia con Marruecos, donde el fenómeno también será visible al año siguiente. El objetivo, según la alcaldesa, es que la ciudad se sitúe en el centro de una línea de cooperación científica y divulgativa que permita compartir conocimientos y recursos.

En el marco de esta planificación, el Ayuntamiento mostrará a los expertos la parcela elegida para celebrar el evento principal de observación, situada detrás del Cristo del Otero, entre los dos cerros, donde se pretende organizar una jornada festiva y divulgativa en torno al eclipse.

Por su parte, Valentín Martínez agradeció la invitación del Ayuntamiento y subrayó que Palencia será uno de los lugares privilegiados para contemplar el fenómeno, ya que contará con el 100 por cien de totalidad. El director del IAC señaló que se trata de “un espectáculo de la naturaleza único” y animó a los ciudadanos a seguir las recomendaciones de las autoridades para observarlo de forma segura.

Martínez avanzó además que el instituto llevará a la ciudad un evento de carácter científico y divulgativo que, a su juicio, será uno de los más relevantes que se celebrarán en España en torno a este eclipse. Entre otras iniciativas, se tomarán imágenes de la corona solar (visible únicamente durante un eclipse total) y se desarrollarán experiencias científicas con estudiantes, inicialmente procedentes de Marruecos y Canarias, aunque abiertas también a jóvenes de Palencia.

El Ayuntamiento ya comenzó además la compra de gafas homologadas para la observación del eclipse, que se repartirán entre la ciudadanía para garantizar una visualización segura. Andrés añadió que también se estudia la posibilidad de recoger y reciclar posteriormente esas gafas para enviarlas a Marruecos y que puedan reutilizarse en futuras observaciones.

La alcaldesa también reconoció que la celebración del eclipse podría provocar una importante afluencia de visitantes en la ciudad. De hecho, señaló que la demanda hotelera ya es muy elevada y que, cuando el Ayuntamiento bloqueó habitaciones para los científicos que participarán en las actividades divulgativas, los establecimientos hoteleros ya advertían de problemas de disponibilidad.