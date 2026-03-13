Martínez confía en que el PSCyL será la fuerza "más votada" y que habrá "cambio": Es una necesidad compartida"

Publicado por Europa Press Soria Creado: Actualizado:

El candidato a presidir la Junta por el PSOE, Carlos Martínez, ha confiado en que en las elecciones autonómicas de este domingo 15 de marzo su partido va a ser la fuerza "más votada" y se va a producir un "cambio" en la comunidad, "una necesidad compartida por muchas provincias y colectivos".

Martínez ha asegurado en declaraciones a los medios en Soria que la sociedad "entiende" que el modelo de Mañueco está "finiquitado y no va a resolver" por lo que ha apelado a un cambio "para no continuar con más de lo mismo".

"Cuando llegan los últimos días intentas reflexionar sobre si estamos inmersos en una burbuja y es el mayor de los temores por lo que he intentado salir de los actos públicos multitudinarios y de las zonas de confort para tener encuentros más individualizados y no caer en el error de que somos los mejores y vamos a ganar", ha matizado el candidato.

Así, y con "todas esas variables", ha confiado en que el PSOE sea el partido más votado "después de mucho tiempo en condiciones no favorable".

CAMPAÑA INTENSA

El candidato ha calificado la campaña de "muy intensa" por lo "extensa" que es la Comunidad" y durante la que ha podido hablar "con mucha gente", precedida de un trabajo que comenzó el 23 de febrero cuando asumió el liderazgo y empezó a configurar "un proyecto que buscara resolver las problemáticas endémicas de Castilla y León".

Así, ha lamentado que "algunos sigan dando la espalda a distintas partes del territorio y sigan sin reconocer problemas como la despoblación" que han provocado una Comunidad a "dos velocidades", por lo que ha abogado por "políticas para corregir las brechas y garantizar derechos e inversiones que doten al territorio".

En este sentido, se ha referido a la "descentralización administrativa" para que el ejecutivo autonómico "tenga presencia en todas las provincias y tener una mejor cobertura en los servicios".

Martínez ha defendido el proyecto construido "de la mano de los agentes" para abordar un "proyecto integral" de comunidad que atienda "a las nueve provincias y a la distribución con cabeceras de comarca que se simplifiquen en los tres derechos a quedarse, volver y venir, como tierra de acogida".

LA GUERRA Y MIRANDA

Una campaña, ha abundado, que en el último tramo se ha visto marcada por la "guerra y la invasión a Irán" que genera "más inestabilidad e incertidumbre al contexto actual" y que "trasciende al coste de producción en un sector primario tan importante en el territorio".

También por la lucha contra la violencia machista con el asesinato de tres mujeres en Miranda de Ebro que "pone ante un espejo muy duro la realidad negacionista": "La violencia machista mata y también golpea en la Comunidad y no es de recibo que se proteja a las mujeres con normativas de hace 15 años".

En cuanto a los momentos vividos durante estos 15 días, se ha referido al de Miranda como el "más duro" y otros "más dulces" en la propia localidad burgalesa, y antes en Valladolid, con su participación en la marcha por la Sanidad Pública o reuniones con bomberos y agentes medioambientales, jóvenes o el encuentro en Segovia con mujeres que "trajeron la democracia".