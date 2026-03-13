Feijóo reclama un Gobierno "libre" para Mañueco porque Vox quiere "bloquear" y "merece un castigo"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante un acto de cierre de campaña, a 13 de marzo de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España).Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

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Apela a los electores del PSOE y de Vox si están "enfadados" o "molestos": "Con nosotros hay cambio, con ellos hay bloqueo"

VALLADOLID, 13 (EUROPA PRESS)

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cerrado la campaña en Castilla y León pidiendo un Gobierno "libre" para Alfonso Fernández Mañueco porque el partido de Santiago Abascal busca "bloquear" y "merece un castigo de la gente" en las urnas. Además, ha apelado a los electores de PSOE y de Vox si están "enfadados" o "molestos" porque solo con el Partido Popular hay "cambio".

"Yo pido ganar contundentemente para que Castilla y León tenga un Gobierno sólido, un Gobierno estable, con un presidente que no dependa más que de la gente de Castilla y León. Es así como se ganan las batallas en Castilla y en León. Y vamos a por ello", ha enfatizado.

Así se ha pronunciado en el mitin de cierre de la campaña en la Feria de Valladolid junto al candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, un acto en el que había 1.300 sillas aunque fuentes del PP han señalado que había "más de 4.000" personas. Entre los asistentes figuraba el expresidente de la Junta de CyL Juan José Lucas.

LOS 'POPULARES' ASUMEN QUE TENDRÁN QUE PACTAR CON VOX

Los 'populares' dan por sentado que serán primera fuerza el próximo domingo pero asumen que tendrán que llegar a acuerdos con Vox. En 'Génova' creen que la decisión de Feijóo de "explotar el error" de Santiago Abascal de votar 'no' a la investidura de María Guardiola "ha lastrado" a ese partido, que arrancó con más fuerza la campaña, según han indicado a Europa Press fuentes de la cúpula del partido.

Ahora, la gran incógnita es si Vox logrará superar la barrera del 20% (en los comicios de 2022 logró el 17,6%, un porcentaje que también ha logrado en las recientes elecciones de Extremadura y Aragón).

Fuentes del PP apuntan a que el PSOE puede tocar su "suelo histórico" en Castilla y León --en 2015 logró 25 procuradores, 25,95% de los votos-- y creen que el 'No a la guerra' no ha tenido el efecto esperado para movilizar a la izquierda. "Después de 40 años gobernando el PP, hay desgaste para el PSOE", han apostillado las mismas fuentes.

CREE QUE MERECE "UN CASTIGO" EL QUE SE PRESENTA PARA "ESTAFAR"

Como ha venido ocurriendo en los últimos días de campaña, Feijóo ha cargado duramente contra el partido de Santiago Abascal, al que ha acusado de "bloquear" gobiernos en CCAA. "El que se presenta para bloquear la alternativa al Gobierno y estafar al ciudadano, merece un castigo de la gente", ha enfatizado

El presidente de los 'populares' ha apelado a aglutinar el voto de centroderecha en el PP para que Mañueco tenga un Gobierno "libre" y "nadie pueda bloquear esta tierra". "¡Sed libres, tened un Gobierno libre y un Gobierno que dependa de la gente!", ha exclamado, ante un auditorio entregado.

Una vez más, Feijóo ha reiterado que el PP es el único que pide el voto para gobernar, dado que, según ha dicho, el PSOE pide el voto para "no perder por mucho", Sumar y Podemos "para no desaparecer" y Vox "para bloquear". "Que alguien que dice que hay que echar a Sánchez, pida el voto para no dejar gobernar al PP después de ganar, no lo había visto en mi vida", ha resaltado.

Además, el líder de PP ha repasado el balance de Vox en Castilla y León, que es "corto" porque "pegó la espantada del gobierno cuando le iban mal las encuestas". "Y predicar es mucho más fácil que dar trigo", ha dicho, para subrayar que Mañueco "se quedó siempre, también cuando lo traicionaron".

MITIN DEL PSOE CON ZAPATERO Y PUENTE: "MENUDO PLANTEL"

Feijóo ha criticado que el PSOE cierre campaña en Valladolid acompañado del ministro de Transportes, Óscar Puente, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, "el de los negocios, el de los rescates y el de los lobbies de Maduro".

"¡Cómo lo deben de ver para que les parezca buena la idea de cerrar la campaña aquí! ¿Y con quién cierran la campaña? Con el candidato que puso Santos Cerdán; con el ministro de los trenes y de las infraestructuras olvidadas en Castilla y León; con el candidato que lo han escondido toda la campaña y hoy lo tienen que enseñar aquí; y con el número uno. Menudo plantel", ha proclamado.

En este punto, el jefe de la oposición ha dicho que si hay alguna duda de por qué votar al PP el domingo, "que vayan al mitin del Partido Socialista". "Aquí hay gente honesta, hay gente honrada, y no somos como ellos", ha aseverado.

"NOS VA A IR BIEN" EN LAS ELECCIONES DE CYL

En este broche final de campaña --en el que también han intervenido la cabeza de lista por la provincia, María Pardo; el presidente del PP de Valladolid, Conrado Íscar; y el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero--, Feijóo ha mostrado convencido de que al PP le va a ir "bien" en las elecciones del domingo porque han hecho una "buena campaña" y han ido "a más".

Eso sí, ha emplazado a los suyos a pedir a la gente su apoyo "hasta el último minuto" del domingo. "Tenemos que transformar toda la ilusión que nos hemos encontrado en voto. Y tenemos que llenar las urnas el domingo", ha solicitado.

Feijóo, que ha dicho que ha recorrido 4.200 kilómetros por las nueve provincias de la región, ha asegurado que ha sido un "honor" pedir el voto para Mañueco en la campaña, en la que ha "demostrado" que aún tiene "estilo jugando al balonmano que aprendió en Los Maristas de León", cosechando una ovación de los asistentes.

Asimismo, ha reiterado que votar al PP tiene un doble efecto político porque "vale para darle un buen gobierno a Castilla y León y para darle el mayor susto de su vida al señor Sánchez". También ha dicho que el voto que "convierte el enfado en gobierno" y "no bloquea, es el voto al PP". "Si estáis enfadados, votad al Partido Popular. Si estáis molestos, para votad al Partido Popular. Con nosotros hay cambio, con ellos no lo hay, o hay bloqueo", ha avisado.

CRITICA LA "DOBLE MORAL" DE SÁNCHEZ CON LA GUERRA DE IRÁN

Como hizo esta mañana en un mitin en Ponferrada (León), Feijóo ha acusado al Ejecutivo de aprovechar la crisis energética provocada por la guerra en Irán para aumentar la recaudación mientras no adopta medidas para ayudar a las familias y las empresas.

"No se puede enarbolar con una mano la pancarta del 'No a la guerra' y poner la otra para recaudar por la inflación que genera la guerra. Esa doble moral se la dejamos a Sánchez", ha manifestado el presidente del PP.

A renglón seguido, ha enumerado las propuestas del PP, como rebajar el IRPF, eliminar el impuesto de generación eléctrica, bajar el IVA de la electricidad al 10%, reducir temporalmente el IVA de carburantes y aprobar ayudas a empresas electrointensivas. Según ha dicho, esas medidas serán aprobadas la próxima semana en el Pleno del Senado "porque ahí tiene mayoría el Partido Popular".