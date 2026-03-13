Sánchez llama a concentrar el voto progresista en Martínez ante el "tedio" de Mañueco y el "odio" de Abascal

Foto de familia durante el cierre de la campaña del PSOE, a 13 de marzo de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España).Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

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El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido llamado a "concentrar el voto" de toda la izquierda en el candidato del PSOE a la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, frente al "tedio" que representa el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, y el "odio" del líder nacional de Vox, Santiago Abascal.

En el acto de cierre de campaña de las elecciones a las Cortes, que se ha celebrado en una Cúpula del Milenio de Valladolid con unas 2.000 personas en el interior y otras 2.000 en el exterior --según datos facilitados por Ferraz--, Sánchez ha reivindicado al PSOE como el único que puede ganar a la derecha.

"Así que, no más tedio, que es el de Mañueco, ni más odio, que es el de Abascal, sino cambio, y el cambio es Carlos Martínez y las siglas del Partido Socialista", ha reclamado en un acto marcado también por el 'No a la guerra' de Irán y en el que, en este sentido, ha asegurado que el Gobierno pondrá "todos los recursos" para paliar sus efectos.

LA GUERRA PERJUDICA A LOS TRABAJADORES Y AL CAMPO

En este contexto, y al igual que en el mitin de Soria de hace una semana, el PSOE ha proyectado una gran bandera de España durante la intervención de Sánchez, para reivindicar su patriotismo y se ha revuelto ante las críticas de la oposición.

"Estos que dicen sí a la guerra no son los que van a pagar la calefacción en Valladolid ni el tractor en León", ha apostillado el presidente, para censurar a los que defienden el conflicto y hacen seguidismo de Estados Unidos "a costa de los trabajadores" y del "campo".

VIOLENCIA MACHISTA

Por otro lado, Sánchez ha recordado a las tres mujeres asesinadas en Miranda de Ebro (Burgos) por la expareja de una de ellas y ha hecho un llamamiento para estirpar la "lacra social" y el "problema estructural" de la violencia de género.

Asimismo, ha cargado contra Vox y PP por su posición ante esta realidad --"unos lo niegan y otros actúan como si la violencia de género no existiera", ha señalado, para advertir de que negarla no va a hacer que desaparezca sino que la "agrava" y vuelve "más peligrosa" porque vuelve a esconderla en el ámbito doméstico.

Así, ha arremetido contra Fernández Mañueco porque, a su juicio, lleva 15 años sin adaptar la ley estatal de violencia de género al marco jurídico autonómico. "Eso no es tedio, eso no es pasotismo, eso es una posición política que va en contra de los intereses de las mujeres de Castilla y León", ha aseverado, para expresar su confianza en que ellas optarán mayoritariamente por el candidato socialista en las elecciones del domingo.