La tradición histórica prevalece en CyL que elige 'procuradores' y no 'diputados'

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

Castilla y León celebrará este domingo, 15 de marzo, las elecciones autonómicas para elegir a los 82 parlamentarios que conformarán la XII Legislatura que son denominados "procuradores" y no "diputados", como en el resto de los parlamentos.

Esta particularidad se debe a que en Castilla y León prevale la tradición histórica de las antiguas Cortes de Castilla, donde los representantes designados por las ciudades y por villas recibían el nombre de procurador.

Por ello, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León adoptó la denominación tradicional de "procurador" para diferenciarla del término "diputado" usado en el ámbito nacional desde 1978. "Con ello se pretende vincular nuestra institución con la tradición histórica, al utilizar el mismo término que se reservaba a los representantes de las ciudades en la antigua Corona de Castilla", explican desde el Parlamento.

Las Cortes de Castilla eran la institución política de representación estamental de la Corona de Castilla durante la Edad Media y como el resto de los parlamentos europeos medievales sus procuradores se reunían por brazos del reino, el eclesiástico, el nobiliario y el común, que se correspondía en este caso con la representación de un determinado número de ciudades con voto.

El 'estado llano' empezó a tener entrada en las Cortes por medio de sus representantes o procuradores en las Cortes de León de 1188 con Alfonso IX de León.

El término 'procurador' proviene del latín 'procurãtor' y se refiere fundamentalmente a la 'procura' y a quien gestiona o representa a otro. Sus orígenes se remontan a la antigua Roma con la figura del procurador como representante del litigante cuando éste no podía personarse en el procedimiento, si bien no se trataba de un procurador procesal como se entiende en la actualidad y se asimilaba más a una persona de confianza.

Con el paso del tiempo, la figura del 'procurãtor' romano derivó en la figura del 'personero', con las mismas funciones de personación y representación legal que los procuradores. Los 'personeros' elegidos, debían ser nombrados ante escribano público o ante el alcalde en un proceso por escrito mediante carta firmada en el que se le otorgaba el poder de representación.

En la época contemporánea el término de 'procurador' fue utilizado por las Cortes franquistas (1943-1977) para diferenciarse de la tradición liberal del parlamentarismo español que desde la Constitución de 1812 usaba el concepto 'diputado', término que se recuperó con el restablecimiento de la democracia.

En la actualidad, para adquirir la condición plena de procurador por Castilla y León las personas que resulten elegidas en las elecciones del 15 de marzo deberán presentar en el Registro General de las Cortes la credencial expedida por el correspondiente órgano de la Administración Electoral.

Además, deberá cumplimentar su declaración a efectos del examen de incompatibilidades y reflejar los datos relativos a profesión y cargos públicos que desempeñe.

Por último, deberá prestar en la sesión constitutiva o en la primera sesión del Pleno a la que asista si en la primera no fuera posible, el juramento o promesa de acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía.