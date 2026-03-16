Ayuso felicita a Mañueco en su demostración de que el PP puede gobernar 40 años seguidos en CyL
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha felicitado al candidato del PP a las elecciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tras ganar los comicios este domingo y demostrar que el partido popular "puede gobernar Castilla y León cuarenta años seguidos".
En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, Ayuso ha subrayado la subida de escaños y votos de los 'populares' en la comunidad de Castilla y León.
"Felicidades a Alfonso Fernández Mañueco y al PP de Castilla y León, que han subido en votos y escaños, y demuestran que el Partido Popular va a gobernar Castilla y León cuarenta años seguidos", ha zanjado la presidenta de Madrid.