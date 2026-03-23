La Guardia Civil investiga una presunta agresión colectiva a Miss Trans Zamora 2024 en un pub de La Bañeza

Nicanor Sen condena la agresión, que es “muy reciente” y “se está investigando en estos momentos. Rubén Cacho

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La joven Bianca Lizbeth Fernández, Miss Trans Zamora 2024, presentó una denuncia ante la Guardia Civil de Benavente (Zamora) tras, presuntamente, haber sido agredida por varias personas en un pub de La Bañeza durante el fin de semana.

La Guardia Civil de la localidad leonesa se encarga del caso, tras haber recibido las diligencias correspondientes, según confirma la Subdelegación del Gobierno.

La supuesta víctima, de 21 años, habría sufrido diversas lesiones de las que fue atendida inicialmente en La Bañeza y posteriormente en Benavente, que le provocaron heridas visibles en el rostro, a raíz del altercado iniciado por acudir al baño de chicas del establecimiento hostelero, según su propio testimonio recogido por algunos medios de comunicación zamoranos a los que Bianca recalca que a su juicio se trata de una acción homófoba.

En similares términos se manifiestan colectivos y plataformas LGTBI+para condenar lo que definen como “violencia dirigida, odio, el resultado de un clima que habilita y legitima estas agresiones”.

Nicanor Sen condena la agresión, que es “muy reciente” y “se está investigando en estos momentos”



El delegado del Gobierno, Nicanor Sen, confió en que los agresores de Bianca Lizbeth Fernández, Miss Trans Zamora 2024, en un pub de La Bañeza (León), tomen declaración “cuanto antes” y “se les presente ante la Justicia”, en el marco de unos hecho ocurridos durante el fin de semana y que la víctima denunció ante la Guardia Civil de Benavente (Zamora).

Sen, que condenó “frontalmente” cualquier tipo de agresión, deseó una “pronta recuperación a esta persona”, que recibió la “primera atención sanitaria”; y se comprometió a informar “puntualmente” de los datos de la investigación, que “en estos momentos está abierta”.

En todo caso, recordó que se trata de un “hecho muy reciente” y lamentó la violencia contra las mujeres, en un año que ha empezado con unas “cifras insoportables”. Asimismo, sostuvo que como responsable de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, su departamento “trabaja para que cuanto antes esto se aclare”.