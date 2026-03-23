Los ganadores del Gordo en Villamanín podrán comenzar a cobrar los premios a partir de este martes

Imagen del número premiado con el 'Gordo' de la Lotería de Navidad, repartido en Villamanín (León). SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA CASTILLA Y LEÓN COMISIÓN DE FIESTAS DE VILLAMANÍNEuropa Press

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

La Comisión de Fiestas de Villamanín (León) ha explicado que la entidad bancaria elegida para repartir el premio del Gordo comenzará a realizar los pagos a partir de este martes, 24 de marzo.

Así lo ha trasladado la comisión a través de un comunicado publicado en redes sociales, del que se hace eco Europa Press, en el que ha apuntado a un registro "masivo", cercano a la totalidad de las papeletas, para reclamar el premio.

El plazo para registrarse concluyó el domingo a las 24.00 horas y tras realizar el recuento definitivo de todas las papeletas registradas, el despacho de abogados contactará individualmente con las personas que se hayan identificado para informarles detalladamente del proceso de cobro, que será por orden de registro en el sistema.

Además, como ya avanzó la comisión en su día, la asociación ya tiene su trámite legal de registro concluido en la Junta de Castilla y León y ya tiene depositado en una cuenta bancaria el abono total del premio realizado por Loterías y Apuestas del Estado, una vez practicada la retención fiscal correspondiente.

Esta cuenta se abrió en ABANCA Corporación Bancaria, S.A., entidad que, siguiendo las instrucciones de la Asociación, comenzará a realizar los pagos a partir de este martes, 24 de marzo.

De esta forma, se asignará un día y hora específicos a cada premiado para que acuda a la sucursal de ABANCA, situada en la plaza Cortes Leonesas número 3, para hacer efectivo su premio.

En el caso de que alguien tuviese una imposibilidad total de acudir el día señalado, se asignará otro día, aunque la comisión ha pedido para facilitar la gestión de los pagos se intente ajustar cada uno a su día asignado.