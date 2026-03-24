Eiros junto a Ángel Porras y Diego Vallejo conformarán la mesa de edad que constituirá las nuevas Cortes

Los procuradores del Grupo Popular, José María Eiros (I) y Ángel Porras (C), junto al socialista Diego Vallejo, conformarán la mesa de edad que inaugurará la XII legislatura el próximo 14 de abril en la sesión de constitución de las nuevas Cortes.

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Dos procuradores del Grupo Popular, José María Eiros y Ángel Porras, junto al socialista Diego Vallejo, conformarán en principio la mesa de edad que inaugurará la XII legislatura el próximo 14 de abril en la sesión de constitución de las nuevas Cortes, que se celebra a las 11.30 horas en el Hemiciclo.

De acuerdo a los resultados de las elecciones del 15 de marzo y si no se producen renuncias, Eiros (Mondoñedo (Lugo), 1959), que roza los 67 años y supera por unos meses a Francisco Vázquez, también del Grupo Popular, es el parlamentario de más edad. Este microbiólogo presidirá el primer pleno de la legislatura en el que se constituirá la Mesa de las Cortes, con la elección del presidente, los vicepresidentes y secretarios.

Estará asistido por los dos parlamentarios de menor edad en calidad de secretarios, de acuerdo al Reglamento de las Cortes. Así, formarán también parte de la mesa de edad Ángel Porras, de 27 años, procurador por Salamanca y presidente de Nuevas Generaciones en esa provincia, que en junio cumple los 28.

El siguiente de menor edad en las nuevas Cortes de 82 procuradores es el socialista Diego Vallejo (28 años), secretario general de Juventudes Socialistas de Castilla y León. Este vallisoletano, que en mayo soplará las 29 velas en mayo, era el ‘número seis’ de la candidatura a las Cortes por su provincia, si bien tiene raíces leonesas.

Una vez el presidente declare abierta la sesión, uno de los secretarios dará lectura al decreto de convocatoria, a la relación de procuradores electos y, en su caso, a los recursos contencioso-electorales interpuestos. Posteriormente, se procederá a la elección del titular de la Presidencia de las Cortes, que ostentó el PP desde 1991 hasta 2019, cuando la cedió a Luis Fuentes (Ciudadanos) y, posteriormente, en 2022 a Carlos Pollán, de Vox.

Tras proponerse candidatos por parte de los grupos, la elección se realiza mediante voto en urna, siendo necesaria mayoría absoluta en primera votación y simple en la siguiente, con los dos aspirantes con más apoyos. En caso de empate, se repetirá la votación y de mantenerse resultará elegido el procurador del partido más votado.

A continuación, continúan las votaciones con la designación de los vicepresidentes primero y segundo, en función de los dos que obtengan más votos y, con el mismo procedimiento, se eligen a los tres secretarios.

Hace cuatro años, la mesa de edad de la XI legislatura estuvo conformada por Inmaculada García Rioja, procuradora socialista ya fallecida, así como por la ‘popular’ Noemí Rojo Sahagún, que continúa como parlamentaria, pero que ya supera la treintena, así como por Miguel Suárez Arca, de Vox, que no ha sido elegido parlamentario.