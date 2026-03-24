PP y Vox abren mañana las conversaciones con un ojo puesto en las andaluzas y otro en Aragón y Extremadura

Debate candidatos a la presidencia de la Junta. El candidato de Vox, Carlos Pollán, habla con el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco antes de comenzar el debate.Eduardo Margareto

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PP y Vox inician mañana el proceso de diálogo para explorar las posibilidades de un acuerdo en Castilla y León, un proceso de negociación en el que se ha cruzado la fecha de las elecciones andaluzas, previstas para el 17 de mayo, así como las negociaciones en Aragón y Extremadura, que deben fructificar como muy tarde a primeros de mayo. De momento, los contactos, condicionados por lo que suceda en otros territorios, estarán en manos de responsables de ambos partidos en la Comunidad.

Este miércoles, el presidente en funciones de la Junta y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha convocado a los dirigentes de Vox a las 11.00 horas para inaugurar la ronda de diálogo en las Cortes. Precisamente, los de Santiago Abascal, antiguos socios del PP, son los primeros en ser citados mañana, si bien el jueves será el turno de Soria Ya -11.00 horas-, Por Ávila -12.30 horas-, UPL -16.00 horas- y PSOE -17.30 horas-.

Fernández Mañueco estará acompañado en este primer ‘cara a cara’ por su ‘núcleo duro’ en el PP de Castilla y León. Así, acudirá a la reunión con el secretario autonómico del PPCyL, Francisco Vázquez; la directora de la campaña y vicepresidenta en funciones, Isabel Blanco, y con el titular de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, todos ellos procuradores electos por Segovia, Zamora y Palencia.

Desde las filas de Vox, su candidato a la Junta y presidente de las Cortes, Carlos Pollán, encabezará el equipo negociador junto a otros dos procuradores electos, el salmantino Carlos Menéndez, que ha sido portavoz y viceportavoz parlamentario, y el burgalés Ignacio Sicilia. Fuentes del partido explicaron a Ical que no acudirá ningún dirigente nacional a este primer encuentro con el PP, al que no puede acudir el palentino David Hierro.

Precisamente, en tres semanas se producirá la constitución de las Cortes de la XII Legislatura, lo que requiere de un juego de alianzas y apoyos, tanto si el PP quiere recuperar la Presidencia, como ha expresado Fernández Mañueco, como si la retiene Vox o la ostentan los socialistas. En este momento, la Mesa de la cámara tiene seis miembros, presidente, dos vicepresidentes y tres secretarios, que se eligen en votaciones sucesivas en urna.

El Partido Popular, que lanzó un decálogo para sus pactos políticos en las comunidades, ha dejado la letra pequeña y las cuestiones de cada territorio en manos de sus presidentes autonómicos. De hecho, Fernández Mañueco reclama que el acuerdo sea para cuatro años o, al menos, que permita aprobar dos presupuestos en la Comunidad, así como que se centre en un proyecto de futuro, sobre la base del programa ‘popular’ y no en el reparto de “sillones”.

En cambio Vox, a través de Carlos Pollán, ha advertido de que las negociaciones se deben llevar con discreción y no en los medios de comunicación. Aunque insisten en que quieren entrar en el Gobierno de la Comunidad, plantean negociar “medida a medida”, con “plazos concretos” y “garantías” de cumplimiento. Además, creen que Fernández Mañueco vive una “realidad ficticia” al pretender gobernar en solitario y presidir las nuevas Cortes donde tendrá 33 de los 82 procuradores.