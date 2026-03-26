En libertad tras cuatro robos y un hurto a mujeres cometidos en Valladolid en un lapso de hora y media

Archivo - Sucesos.- Dos detenidos en Valladolid por cometer varios hurtos en los que utilizaban a una persona con discapacidad.POLICÍA NACIONAL VALLADOLID. - Archivo

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Los investigadores reconstruyeron el recorrido del delincuente, visionando imágenes de grabaciones y entrevistando a testigos

VALLADOLID, 26 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de cinco delitos, cuatro robos con violencia e intimidación, de los cuales tres fueron en grado de tentativa, y un delito de hurto, todos ellos cometidos en un lapso de hora y media y sobre mujeres, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Los delitos se produjeron el pasado lunes. El joven dio inicio a los hechos al entrar en una peluquería de la capital sobre las 16.00 horas y, portando un objeto escondido entre sus ropas que no llegó a mostrar, amenazó a la dependienta para que le diera el dinero. Ante la negativa de ésta y la amenaza de llamar a la Policía Nacional, el individuo abandonó precipitadamente el local.

Aproximadamente diez minutos después, el presunto autor accedió a otra peluquería de una calle próxima y repitió 'modus operandi' al pedir el dinero de la caja a una empleada, que llamó inmediatamente a la Sala CIMACC 091, lo que propició nuevamente la huida del joven. Al lugar acudió minutos después un indicativo de la Policía Nacional con agentes uniformados, que obtuvieron la descripción del presunto autor e intentaron localizarlo, sin éxito.

Veinte minutos después, aprovechando el presunto autor que se cruzó con una mujer en la vía pública, sorpresivamente la abordó por la espalda y le propinó un fuerte tirón de la mochila que portaba. Fruto del tirón, el asa de la mochila se rompió y cayó al suelo, ante lo que la nueva víctima empezó a pedir auxilio a gritos al ver que el joven se dirigía a la mochila para llevársela.

Por tercera vez el presunto autor no pudo consumar el robo y se marchó a la carrera. La víctima acudió a su domicilio muy nerviosa y horas después, cuando estaba ya más tranquila en compañía de un familiar, acudió a dependencias policiales para presentar una denuncia de lo ocurrido.

A las 17.00 horas el delincuente se cruzó con una mujer de 89 años que salía del portal de su domicilio. Nuevamente, dio un fuerte tirón al bolso que llevaba la señora, se hizo con él y huyó mientras la víctima conseguía agarrarse a una barandilla para no caer al suelo. En el interior del bolso había un teléfono móvil, unos 200 euros en efectivo y documentación personal de la víctima.

Un testigo vio al joven corriendo con un bolso en las manos y rebuscando en su interior, para posteriormente lanzarlo al suelo y seguir con su huida. El ciudadano consiguió grabarlo con el móvil y poner posteriormente a disposición de los investigadores las imágenes. El bolso fue reintegrado a su propietaria, que recuperó la documentación y el móvil.

Finalmente, el presunto autor abordó a otra mujer de 84 años, sobre las 17.25 horas, en una parada de autobús, y aprovechando que se encontraba buscando su tarjeta de transporte, el varón hurtó el bolso de la mujer para, acto seguido, marcharse del lugar.

Las denuncias presentadas por los hechos ocurridos, así como los partes de intervención de las unidades policiales que acudieron a los lugares donde ocurrieron los delitos, fueron puestos en conocimiento de los agentes de la Policía Nacional del Grupo III de Valladolid, especializados en la investigación de delitos de robo con violencia e intimidación, que iniciaron las pesquisas para determinar la identidad del presunto autor y proceder a su detención.

Las arduas tareas de investigación han incluido una reconstrucción del itinerario seguido por el delincuente para acometer los hechos, así como el visionado de numerosas grabaciones de distintos establecimientos y las entrevistas con las víctimas y testigos.

Finalmente, la investigación arrojó la identidad del joven, de 20 años y que carecía de antecedentes. Su detención se produjo el martes por la mañana como presunto autor de tres delitos de robo con violencia e intimidación en grado de tentativa y un cuarto consumado, así como de un delito de hurto.

La investigación policial, así como el detenido, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.