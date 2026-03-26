Las 25.000 personas con autismo que viven en Castilla y León exigen "un mayor reconocimiento”

El presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Enrique Cabero; el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen; la presidenta de la Federación Autismo Castilla y León, Carmen Calvo; y el director general de Personas Mayores, Discapacidad y Atención a la Dependencia de la Junta, Eduardo García, presiden el acto conmemorativo por el Día Mundial de Concienciación sobr.Leticia Pérez

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Alrededor de 25.000 personas padecen autismo en Castilla y León por lo que el colectivo exige una “mayor reconocimiento” y apoyo. Así lo trasladó la presidenta de la Federación de Autismo de Castilla y León, Carmen Calvo, durante un acto celebrado hoy en la Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES) de Valladolid con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo 2026, que cada año se conmemora el 2 de abril.

La cita contó con la participación del delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, el director General de Personas Mayores, Discapacidad y Atención a la Dependencia, Eduardo García, y el presidente del CES Castilla y León, Enrique Cabero., como recoge Ical

Durante el acto se presentó la campaña impulsada por Autismo España, “Menos juicios. Más apoyos”, que invitó a la ciudadanía a mirar con empatía y a evitar juicios precipitados ante comportamientos que pueden resultar diferentes o inesperados. La campaña recuerda que, detrás de esas conductas, puede haber una persona autista que necesita apoyo, comprensión o un entorno más amable.

“Una de cada 100 personas es autista en España. En Castilla y León, esto significa alrededor de 25.000 personas. En nuestras entidades atendemos a más de 2.000 personas, aquellas que tienen grandes necesidades de apoyo o se dirigen a nosotros en busca de servicios y apoyos profesionales. Pese a esta enorme presencia, las necesidades del colectivo crecen más rápido que la capacidad de respuesta de los servicios públicos”, subrayó Calvo.

La presidenta de la Federación de Autismo de Castilla y León expuso que “somos las propias familias, a través de las entidades, quienes estamos sosteniendo una red de apoyos insustituible". Así, apeló a que "es urgente garantizar una atención adecuada, equitativa y sostenible en toda la Comunidad”.

Entre las principales demandas se encuentran dotar de financiación específica al Plan de Acción TEA de Castilla y León (2019); ampliar y mejorar infraestructuras especializadas, sobre todo en provincias sin centros de día ni viviendas para personas autistas adultas; impulsar el empleo para personas con TEA, ya que es la discapacidad con mayor tasa de paro, solo uno de cada diez personas autistas trabaja, y consolidar e incrementar los recursos existentes: plazas concertadas, convenios, ayudas y apoyos especializados.

Calvo incidió en la atención especializada que requiere el autismo, ya que cada persona tiene una afectación diferente, y por otro lado la “urgente necesidad” de poner en toda la Comunidad más aulas y más personal especializado, para que la educación y los cuidados sean más accesibles.

Por su parte, Eduardo García defendió el compromiso que tiene la Administración autonómica con este colectivo y precisó que en el último año se destinaron “más de siete millones de euros a apoyar a las asociaciones” que prestan servicio a estas personas. Explicó que estos recursos permiten desarrollar servicios como centros de día, programas de integración social, apoyo a familias e inserción laboral, y defendió la necesidad de seguir avanzando hacia una sociedad más inclusiva.

El delegado del Gobierno, Nicanor Sen, puso en valor la estrategia nacional sobre el trastorno del espectro del autismo 2023-2027, dotada con más de 40 millones de euros. Señaló como prioridades el fomento del conocimiento, el diagnóstico precoz, la atención integral, la inclusión educativa y laboral, el acceso a la justicia y la inversión en investigación e innovación.

La Federación Autismo Castilla y León se sumó a Autismo España, en la petición al Gobierno de incorporar de manera explícita el reconocimiento específico del autismo, algo que permitirá mejorar la atención y derechos de las personas con TEA, la reforma de las leyes estatales de Discapacidad y de Dependencia.

El organismo está presentes en todas las provincias de Castilla y León con un total de diez entidades asociadas que tienen 24 delegaciones y 47 centros que prestan atención y asistencia a 2.015 personas con TEA y apoyo a más de 5.500 personas pertenecientes a la red familiar.