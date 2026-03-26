Carriedo asegura que no hay razones objetivas para que Navacerrada sea la única estación de esquí que el Gobierno quiera cerrar en España

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El consejero de Economía y Hacienda y Portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, aseguró hoy que no hay ninguna razón objetiva para que la estación de esquí de Navacerrada sea la única de toda España que el Gobierno pretenda cerrar.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carriedo explicó que desde la Junta siempre se ha mantenido la misma postura y apuntó los negativos efectos en términos económicos y sociales que tendría el desmantelamiento de la estación de esquí. “No entendemos que la única estación en la que se ha fijado el Ejecutivo sea una que beneficia a las comunidades de Madrid y Castilla y León”, afirmó el consejero, a la vez que reclamó a Moncloa que reconsidere su decisión.

A su vez, el portavoz apuntó que la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que confirma un falló del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, “tiene que ver más con la forma que con el fondo”, e insistió en que el Gobierno debe dar explicaciones e indicar si considera que todas las estaciones de esquí de España son perjudiciales para el medio ambiente, “o solo una que beneficia a Castilla y León y Madrid”.

Carriedo, que confirmó que la Junta acatará la sentencia, indicó que, dentro de las competencias autonómicas, se buscarán los mecanismos para encontrar una solución, a la vez que recalcó que desde el Gobierno autonómico se considera que es plenamente compatible la sostenibilidad ambiental con la existencia de actividades productivas en el territorio.

“La naturaleza nunca es un inconveniente para el crecimiento económico. Al contrario, es una palanca de oportunidades y una fuente de creación de empleo y riqueza. Castilla y León tiene un patrimonio natural muy consolidado, que queremos aprovecharlo y protegerlo para que sirva como motor de desarrollo económico”, afirmó.