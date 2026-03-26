El PP ve a Vox, UPL, Soria YA y XAV "muy receptivos" al acuerdo y pide al PSOE que no se "autoexcluya"

El portavoz de la Junta Carlos Fernández Carriedo atiende a los medios tras la ronda de diálogo del PP con los partidos tras las elecciones.Miriam Chacón

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El Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco encontró “muy receptivos” al “diálogo” y al “acuerdo” a Vox, su antiguo socio, pero también a la UPL, Soria YA y Por Ávila, al tiempo que pidió al PSOE de Carlos Martínez que no se “autoexcluya” en una legislatura que aspira a que sea “constructiva”. Con los cuatro primeros partidos asume que será “fácil” llegar a un entendimiento, no así con los socialistas que considera siguen en campaña electoral.

Los ‘populares’ cerraron hoy la primera ronda de diálogo con los partidos con representación en las nuevas Cortes, tras las elecciones autonómicas del 15 de marzo. Tras cinco reuniones celebras en dos jornadas, que el palentino Carlos Fernández Carriedo, como portavoz del PP de Castilla y León, calificó de “intensas” e “interesantes, inician un periodo de “cuatro años” en el que pretenden contar con los 82 procuradores y sus formación políticas para construir un nuevo proyecto de futuro y un gobierno “para todos”.

En ese sentido, el PP de Fernández Mañueco, como ganador de las elecciones con 33 procuradores en las Cortes, prevé seguir trabajando de forma “inmediata” y mantener “contactos” con los partidos para tratar de llegar a acuerdos. Al respecto, Fernández Carriedo destacó que han visto “muy buena disposición” en Vox, UPL, Soria YA y Por Ávila. No obstante, de momento siguen sin tener atado un pacto para la elección de la Mesa de las Cortes, ni el nuevo ejecutivo.

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