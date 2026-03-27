Devoción, cultura y arraigo inundan las calles leonesas durante los diez días de Pasión

Imagen de archivo de 'El Encuentro' de la procesión de Los Pasos en la Plaza Mayor de la capital leonesa, que cuenta con mención especial en la declaración de Interés Turístico Internacional.EUROPA PRESS

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Semana Santa es el principal acontecimiento religioso, cultural y tradicional de la ciudad de León, que será punto de encuentro entre devotos de la celebración y turistas durante diez días en los que las 16 cofradías penitenciales y los más de 20.000 cofrades o 'papones' protagonizarán 40 procesiones, encuentros, rondas o viacrucis.

La ciudad está lista para acoger la celebración, que el pasado año generó un impacto económico de 16 millones de euros, con un incremento de ventas de los negocios de un 49 por ciento.

La Procesión de La Dolorosa este viernes a las 19.30 horas abre de manera simbólica la Semana Santa en la ciudad de León, ya que el inicio formal será el próximo domingo día 29, Domingo de Ramos, a las 13.00 horas en la Catedral con la solemne misa estacional que presidirá el obispo de León, Luis Ángel de las Heras, que estará precedida a las 12.15 horas en la Plaza de Botines con el rito de 'bendición de las palmas'.

Una de las principales novedades de la Pasión leonesa de este año es la celebración de la primera procesión infantil, 'Caminando tras las huellas de Jesús', de la Cofradía La Agonía de Nuestro Señor, que saldrá mañana a las 12.00 horas de la Iglesia Santa Marina La Real.

Declarada de Interés Turístico Internacional en 2002, el origen de la Semana Santa de León se remonta al siglo XVI, aunque ya desde el siglo XIII, cuando fuera capital del viejo Reino, se conservan indicios de diferentes manifestaciones religiosas para conmemorar la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, según la Junta Mayor de la Semana Santa de León.

OBRAS DE GRANDES MAESTROS

Las imágenes reúnen obras de grandes maestros como Juan de Juni, Gregorio Fernández, La Roldana y Luis Salvador Carmona o los contemporáneos Víctor de los Ríos y Ángel Estrada, entre otros, configuran un valioso patrimonio.

A ello le acompañan diferentes tradiciones, así como costumbres y ritos religiosos y paganos que configuran el engranaje de una celebración heterogénea en la que también adquiere protagonismo la gastronomía típica de estas fechas, basada en platos de potaje, bacalao o la limonada autóctona, así como tradiciones lúdicas como el juego de las chapas.

La costumbre profana, el Entierro de Genarín, se celebra la noche del Jueves Santo con una procesión en la que, en tono humorístico, se conmemora el fallecimiento de Genaro Blanco en 1929 tras ser atropellado por 'La Bonificia', el primer camión de la basura que tuvo la ciudad, mientras orinaba al lado del tercer cubo de la muralla. Se trata de una arraigada costumbre que cada año reúne a miles de leoneses y visitantes, pese a que no es un acto oficial recogido en el programa de celebraciones de la Pasión leonesa.

TRADICIONES Y PARTICULARIDADES

Para adentrarse en las las particularidades de la Semana Santa leonesa hay que ahondar en el lenguaje, en el que asoman términos como papón (nazareno o cofrade), bracero (el que carga el paso a hombros), pujar (llevar el paso), rasear (arrastrar los pies en la procesión con un sonido rítmico), seise (miembro de la cofradía que marca el ritmo) o manola (mujer que acompaña a los pasos vestida con mantilla y de riguroso luto que simboliza el duelo por la muerte de Cristo).

También en estas fechas es típico de León ir a 'matar judíos', en alusión a ir a beber limonadas de vino, una de las tradiciones más arraigadas. El origen de la expresión es un tanto dudoso, ya que existen varias teorías al respecto que se remontan siglos atrás. En todo caso, la limonada leonesa dista de la tradicional y se elabora a partir de vino, azúcar, cítricos y canela, aunque existen numerosas variantes que añaden otras frutas, bebidas alcohólicas, uvas pasas o higos secos.

Otra de las tradiciones durante la Pasión es jugar a las chapas, una costumbre con arraigo en Castilla y León que evoca el momento en que los soldados romanos se jugaron a cara o cruz la Santa Túnica de Jesucristo.

De este modo, cultura, devoción, tradiciones e identidad se abren camino desde este Viernes de Dolores en la capital leonesa para vecinos y turistas, que podrán ser partícipes de una celebración que llenará de emoción y festividad las calles leonesas durante los próximos días.