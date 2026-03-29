Vivir con menos de 1.000 euros de pensión: Cuatro de cada diez municipios de la Comunidad no alcanzan este umbral

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Cuatro de cada diez municipios de Castilla y León congregan unas pensiones medias por debajo del millar de euros, con La Sequera de Haza (Burgos) y sus 676,71 euros, como la localidad de la Comunidad con la cifra más baja; mientras que Villablino (León), con 2.017,53 euros, se posiciona a la cabeza, seguido de cerca por Igüeña, en El Bierzo Alto, con 1.978,36 euros.

Según los datos estadísticos del mes de octubre de 2025 facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y recogidos por Ical, Salamanca es la provincia que mayor número de localidades registra con una pensión media inferior a los 1.000 euros, con 175 municipios; seguida por Zamora, con 156; mientras que Soria y Palencia, con 60 y 61, respectivamente, se encuentran en el otro extremo.

Aun así, existen diferencias entre aquellos municipios con las pensiones medias más según la provincia, porque desde los 676,71 euros que registra La Sequera de Haza (Burgos), como pueblo con la cifra media más baja, el dato sube hasta los 827,43 euros de Riberos de la Cueza (Palencia), también como pensión media más baja de la provincia palentina.

Más al detalle y al estudio por provincia, en el caso de Ávila, la media se cifra en los 1.166,21 euros (39.862 pensiones totales), con la propia capital con el dato más alto, con 1.421,76 euros y San Juan del Molinillo, con el más bajo, con 797,35 euros.

A la capital le sigue Ojos-Albos (1.362,95), Pascualcobo (1.295,45), Tornadizos de Ávila (1.238,21), Arévalo (1.196,77), Muñopepe (1.190,81), Sanchidrián (1.188,43), La Serrada (1.185,58), Maello (1.176,96) y Villanueva de Gómez (1.174,11).

Por su parte, tras San Juan del Molinillo se localiza Hoyos del Collado (809,89), Zapardiel de la Ribera (813,35), Narrilos del Álamo (815,11), Collado del Mirón (817,94), Sigeres (828,25), Muñosancho (837,96), Santa María de los Caballeros (838,37), Narrillos del Rebollar (845,11) y Medinilla (846,72).

En el caso de la provincia burgalesa, la pensión media se cifra en1.422,14 euros (93.851 pensiones). Entre las más altas se encuentra Coruña del Conde (1.482,23), Burgos (1.536,76), Aranda de Duero (1.537,81), Cardeñadijo (1.563,63), Miranda de Ebro (1.564,82), Arija (1.571,88), Villalba de Duero (1.591,99), Villanueva de Gumiel (1.605,73), Castrillo del Val (1.612,26) y Fuentespina (1.612,41).

A diferencia, a la cola, está La Sequera de Haza (676,71), Monterrubio de la Demanda (699,46), Pedrosa del Páramo (701,50), Villatuelda (710,79), Palazuelos de Muñó (731,82), Navas de Bureba (740,98), Redecilla del Campo (741,08), Barbadillo del Pez (752,83), Castellanos de Castro (771,68) y Quintanilla del Coco (771,72).

Respecto a la provincia leonesa, su pensión media es de 1.329 euros (138.243 pensionistas en la provincia), cuyos municipios con datos más elevados son Bembibre (1.727,10), La Pola de Gordón (1.730,46), Berlanga del Bierzo (1.741,44), Folgoso de la Ribera (1.746,97), Torre del Bierzo (1.815, 78), Toreno (1.861,03), Fabero (1.873,20), Palacios del Sil (1.874,97), Igüeña (1.978,36) y Villablino (2.017,53).

Así, las pensiones medias más bajas se ubican en San Adrián del Valle (704,22), Barjas (718,41), Joarilla de las Matas (727,92), Reyero (738,61), Zotes del Páramo (745,96), Destriana (751,65), Valdefuentes del Páramo (759,56), Valverde-Enrique (765,62), Corbillos de los Oteros (767,74) y Campazas (774,44).

Palencia, Salamanca y Segovia

La media de la provincia palentina se ubica en los 1.353,91 euros (44.011 pensiones), donde las más altas se encuentran en Castrejón de la Peña (1.499,60), Santibáñez de la Peña (1.518,11), Villahán (1.533,02), Villalobón (1.534,16), Velilla del Río Carrión (1.566,51), Mantinos (1.571,62), Villalba de Guardo (1.596,09), Guardo (1.625,10), Amayuelas de Arriba (1.634,59) y Mudá (1.817,45).

A la contra, los registros más bajos están en Riberos de la Cueza (827,43), Castrillo de Onielo (831,48), Villabasta de Valdavia (831,97), San Mamés de Campos (833,71), Valbuena de Pisuerga (850,02), Villaprovedo (850,59), Valdeolmillos (858,10), La Vid de Ojeda (859,90), Lomas (874,40) y Cubillas de Cerrato (882,3).

En el territorio salmantino, su pensión media es de 1.241,69 euros (82.012), con los registros más altos en Villamayor (1.376,09), Salamanca (1.383,68), Galindo y Perahuy (1.392,27), Villares de la Reina (1.410,62), Morille (1.423,62), Carrascal de Barregas (1.440,47), Santa Marta de Tormes (1.450,38), Juzbado (1.456,74), Cabrerizos (1.511,11) y Monterrubio de Armuña (1.533,74).

En el caso de las más bajas, se encuentran en La Alameda de Gardón (751,12), Casillas de Flores (754,05), Berrocal de Salvatierra (760, 66), Sanchón de la Sagrada (762,03), Fuenteliante (786,44), Villaseco de los Gamitos (787,02), Valero (806,46), Pizarral (810,19), El Manzano (816,99) y San Miguel de Valero (822,35).

Por su parte, en Segovia, la media alcanza los 1.252,47 euros, con un total de 34.956 pensiones, siendo las más altas en Ortigosa del Monte (1.388,18), Segovia (1.405,25), Sotosalbos (1.407,44), Cerezo de Arriba (1.412,58), Torrecaballeros (1.418,69), Palazuelos de Eresma (1.441,20), La Lastrilla (1.458,87), San Cristóbal de Segovia (1.473,64), Trescasas (1.495,49), Real Sitio de San Ildefonso (1.519,94) y Navas de Riofrío (1.665,52).

En el otro extremo se ubica Cedillo de la Torre (778,87), San Miguel de Bernuy (798,65), Arahuetes (801,12), Sequera de Fresno (805,01), Donhierro (807,78), Fuente el Olmo de Íscar (808,07), Melque de Cercos (859,13), Encinas (863,63), San Cristóbal de la Vega (866,93) y Urueñas (874,93).

Soria, Valladolid y Zamora

La provincia soriana cuenta con un total de 22.863 pensiones, cuya dato media es de 1.279,89 euros, con las más altas en Cidones (1.260,17), Almazán (1.273,36), Garray (1.299,71), El Royo (1.301,03), Ólvega (1.311,26), Matalebreras (1.314,86), San Leonardo de Yagüe (1.320,57), Golmayo (1.396,99), Soria (1.441,51) y Fuentecantos (1.600,52).

En el caso de las más bajas, se dan en Las Aldehuelas (720,04), Los Villares de Soria (783,84), Buitrago (785,63), Oncala (785,63), Yelo (799,34), Torreblacos (807,42), Carrascosa de Abajo (809,94), Valdemaluque (814,37), Fuentelsaz de Soria (824,21) y Espejón (826,81).

En el ámbito vallisoletano, la media se cifra en los 1.443,20 euros (123.778 pensiones), con las más elevadas en La Pedraja de Portillo (1.372,28), Viana de Cega (1.423,91), Fuensaldaña (1.473,20), La Cistérniga (1.493,50), Castronuevo de Esgueva (1.513,15), Arroyo de la Encomienda (1.519,10), Valladolid (1.541,19), Laguna de Duero (1.577,99), Boecillo (1.578,78) y Simancas (1.679,54).

En contraposición, las más bajas están en Amusquillo (807,14), Pozuelo de la Orden (819,04), Cabreros del Monte (821,54), Villanueva de San Mancio (864,98), Bustillo de Chaves (870,98), Villafuerte (891,72), Villasexmir (895,97), Moral de la Reina (900,49), San Pablo de la Moraleja (904,46) y Villaco (912,17).

Por último, Zamora cuenta con 47.357 pensiones y una cuantía media de 1.140,98 euros, con las más elevadas en Puebla de Sanabria (1.176,80), Milles de Polvorosa (1.177,95), Muelas del Pan (1.179), Villardeciervos (1.221,97), Valdescorriel (1.228,52), Valcabado (1.278,58), Morales del Vino (1.317,40), Quintanilla del Olmo (1.324,12), Roales (1.324,19) y Zamora (1.354,50).

Los registros más bajos se localizan en Gamones (742,26), Rábano de Aliste (751,06), Brime de Sog (763,01), Porto (768,79), Peque (769,15), Cubo de Benavente (771,71), Molezuelas de la Carballeda (771,83), Otero de Bodas (775,49), Justel (786,56) y Rabanales (797,97).