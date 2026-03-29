El PSOE presenta una moción de censura en Mansilla de las Mulas por la situación "insostenible" del Ayuntamiento

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Cuenta con el respaldo de los dos ediles no adscritos y propone como candidata a Vicenta García

LEÓN, 29 (EUROPA PRESS)

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas (León) ha presentado una moción de censura por la situación "insostenible" del funcionamiento del Consistorio, marcada por la "falta de diálogo y entendimiento".

El pleno para su debate y votación ha sido convocado para este lunes, día 30 de marzo, y la iniciativa tiene como objetivo impulsar un nuevo rumbo en la gestión municipal. Para ello el Grupo Socialista propone como candidata a la socialista Vicenta García, quien ha señalado que la intención inicial "no era llegar a este punto, pero la situación se ha ido deteriorando hasta hacerlo inevitable".

Representantes del PSOE han asegurado que esta moción de censura, que cuenta con el respaldo de los dos ediles no adscritos, busca precisamente garantizar esa nueva etapa de estabilidad, colaboración y mejora de los servicios públicos, con el objetivo de situar a Mansilla de las Mulas en una senda de progreso y oportunidades para todos sus vecinos y vecinas.