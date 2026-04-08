Senado y CCAA premian a Curro Vázquez con el Premio Nacional de Tauromaquia

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El torero Curro Vázquez ha sido galardonado con el Premio Nacional de Tauromaquia 2025, convocado por el Senado, comunidades autónomas y Fundación Toro de Lidia, por su actuación en el festival de Las Ventas el pasado 12 de octubre.

Para el jurado, que se ha reunido en Santander, la actuación del diestro jienense ha hecho posible que la cita "trascendiese lo meramente artístico para convertirse en un acontecimiento de afirmación cultural".

Según el jurado, la participación de Curro Vázquez en dicho evento "no solo aportó el peso de la experiencia y el magisterio, sino que actuó como un puente entre generaciones, acercando a los públicos más jóvenes una concepción profunda, clásica y perdurable del toreo".

Ésta es la segunda edición del Premio Nacional de Tauromaquia convocado por el Senado y las comunidades autónomas de Andalucía, Cantabria, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Melilla y la Fundación Toro de Lidia.

Los promotores del premio tomaron la iniciativa tras la decisión del Ministerio de Cultura de suprimir en mayo de 2024 el Premio Nacional de Tauromaquia, galardón entregado desde 2013 y que recogió en su última edición de 2023 Julián López, El Juli.

Curro Vázquez, nombre artístico de Manuel Antonio Vázquez Ruano, recogerá el premio el 27 de abril en el Senado. El galardón está dotado con 30.000 euros, la misma cantidad que la distinción otorgada por el Ministerio de Cultura hasta 2023. En 2025, el galardón fue otorgado 'ex aequo' al director Albert Serrra por su documental 'Tardes de Soledad' y a la Unión de Criadores de Toros de Lidia, como dio a conocer el jurado reunido en aquella ocasión en Toledo.