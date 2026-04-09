La siniestralidad vial sube en CyL un 38% en el primer trimestre, periodo en el que se registraron 22 fallecidos

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La siniestralidad vial subió en Castilla y León un 38 por ciento en el primer trimestre del año, cuando se registraron 22 fallecidos, seis más que en el mismo periodo del año anterior a pesar de que los desplazamientos de largo recorrido descendieron un 0,2 por ciento.

En concreto, durante los tres primeros meses del año se han producido en la Comunidad 21 siniestros mortales en los que han fallecido 22 personas, han informado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno.

Las vías convencionales de Castilla y León vuelven a ser las que mayor número de siniestros mortales registran, con el 91 por ciento del total.

Los fallecidos en turismo se mantienen con doce fallecidos y aumentan los fallecidos en motocicleta (dos más) y los peatones (se incrementan en cinco), de manera que las vulnerables representan el 36 por ciento de las personas que perdieron la vida en accidentes de tráfico.

Respecto al tipo de siniestro, aumentaron las salidas de vía, en las que se produjeron el 55 por ciento de los fallecidos, y el atropello a peatón, con cinco víctimas mortales, frente a ninguno registrado en el mismo periodo del año anterior.

Respecto al uso de los sistemas de seguridad, de los doce fallecidos en turismo solo dos no hacían uso del cinturón de seguridad en el momento del siniestro, mientras que en el caso de los dos en camión de más de 3.500 kilogramos, uno no lo llevaba. Por su parte, todos los fallecidos en bicicleta y motocicleta hacían uso del casco.

Por provincias, descienden los fallecidos en Segovia (tres menos, pasan de cinco a dos) y Ávila (uno menos, de dos a uno) y aumentan en Burgos (se incrementan en cuatro al pasar de uno a cinco). También se incrementan en Valladolid (tres más), Zamora (dos) y Salamanca (uno), provincias en las que no se registraron fallecidos el año anterior.

DIEZ EN MARZO

Durante el mes de marzo se han registrado en las carreteras de Castilla y León diez siniestros mortales en los que han fallecido otras tantas personas, lo que suponen cuatro más que en el mismo mes de 2025, lo que supone un ascenso del 67 por ciento en un contexto en el que la movilidad ha aumentado un 0,3 por ciento, con casi 3,5 millones de movimientos de largo recorrido.

El aumento del número de fallecidos ha sido mayor en vías convencionales que en vías de alta capacidad, al mantenerse en estas últimas y aumentar de cinco a nueve en el resto.

Si tenemos en cuenta el medio de desplazamiento, ha aumentado el número de peatones fallecidos, tres en marzo, mientras que en el año 2025 no se registró ninguno. También aumentan los fallecidos en motocicleta, que ascienden a dos cuando no hubo víctimas mortales en 2025.

Por el contrario, se produce un descenso de víctimas mortales este mes en los turismos, al registrarse 34 fallecidos, uno menos que en el mismo mes del año anterior.

En función del tipo de siniestro destacan el atropello a peatón, con tres fallecidos, y la salida de vía, con seis. Respecto al uso de los sistemas de seguridad, todos los fallecidos en turismo y motocicleta hacían uso del elemento de seguridad.

En el pasado mes disminuyeron los fallecidos en León y Palencia (uno menos en cada caso) y aumentan en el resto de provincias en uno excepto en Ávila, donde no se registraron víctimas mortales ni en 2025 ni en 2026.