Pollán dice que Mañueco no le ha llamado para hablar de la Mesa de las Cortes pero reconoce “contactos” y una relación "fluida"

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, participa en la inauguración de la jornada: ‘La posesión ilegítima de obras de arte y su restitución. Marco jurídico y práctico y práctica institucional’, que organiza la Fundación de Castilla y León en el marco del proyecto Nostra et Mundi.Rubén Cacho

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El presidente de las Cortes y candidato de Vox a la Junta, Carlos Pollán, aseguró hoy que el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que aspira a revalidar su cargo como presidente de la Junta, no le había llamado para negociar la elección de los miembros de la Mesa del parlamento, lo que se sustanciará en una sesión plenaria el próximo martes, 14 de abril, con la que se iniciará la nueva legislatura.

Este viernes, a preguntas de los periodistas en los pasillos de las Cortes, Pollán insistió en que no había recibido la llamada de Fernández Mañueco después de que el miércoles tendiera su mano al PP y garantizara que Vox no iba a permitir que el PSOE se hiciera con la Presidencia del parlamento autonómico. De nuevo reiteró que a su partido no le preocupan los puestos de la Mesa, como recordó ha demostrado también en Extremadura y Aragón, informa Ical.

Por ello, Pollán sostuvo que no han decidido “todavía” si Vox presentará este martes candidato a la Presidencia, las vicepresidencias (dos) y secretarías (tres), pero reconoció que no sería “factible” tener dos puestos en la Mesa en virtud de los resultados de las urnas y el sistema de votación. Con ello, apuntó que no va a pelear por los “sillones”, pero tampoco renunciar a tener algún cargo institucional en el parlamento si ven que tienen alguna posibilidad.

En ese sentido, Carlos Pollán reconoció “contactos” y tener una relación “cordial y fluida” con Fernández Mañueco, con quien confesó ha hablado “alguna vez” en estas semanas tras las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo. Sin embargo, descartó “totalmente” que PP y Vox puedan cerrar un acuerdo de gobierno antes de la constitución de las Cortes y el inicio de la duodécima legislatura el próximo martes, como ocurrió en 2022.

Al respecto, el leonés insistió en que la negociación de PP y Vox para cerrar un acuerdo programático y "productivo" va a ser “larga” y “muy minuciosa”. Por ello, volvió a remarcar que no quieren que las conversaciones sean “en los medios de comunicación” porque a su juicio “no ayuda mucho” a cuando se habla ello en la prensa con declaraciones públicas todos los días.

Respecto a si dará el salto al poder ejecutivo, Carlos Pollán sostuvo que “eso es mucho decir ahora mismo”, ya que remarcó el PP, como ganador de las elecciones, con 33 procuradores de 82, es el que tiene la “obligación” de tomar la iniciativa para tratar de formar una mayoría. Vox, recordó, cuenta con 14 representantes en las Cortes, tres más que al final de la actual legislatura. “Vamos a ver si somos capaces de de intentar llegar a un acuerdo”, dijo.

Finalmente, Pollán insistió en que quieren que el pacto recoja “medida a media” y garantías de cumplimiento, a diferencia de lo que sucedió hace cuatro años. “Nosotros no tenemos ningún interés en estar en un gobierno para marcharnos”, dijo al tiempo que consideró que el proceso que se abrió en 2022 con la llegada de Vox a las instituciones debe continuar para cambiar las políticas en Castilla y León.