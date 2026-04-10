Medio centenar de procuradores y abogados bercianos reclaman que sus cotizaciones pasen al Reta

Abogados y procuradores de Ponferrada se concentran ante la sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social, para reclamar el desbloqueo de la Proposición no de Ley para la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, Reta.César Sánchez

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Medio centenar de procuradores y abogados bercianos se sumaron hoy a la protesta, ante las oficinas de la Seguridad Social de Ponferrada, para reclamar el desbloqueo del Proyecto no de Ley para pasar al Reta, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

La abogada Ana Karina Correia fue la encargada de leer un manifiesto, en nombre de todos los asistentes, donde aseguraron que en su día se les recomendó inscribirse en la mutualidad como sistema de previsión social, ya que era “un sistema mejor” para su futura jubilación. Algo a lo que no solo se adhirieron abogados, sino también otros profesionales, como arquitectos, gestores o biólogos.

“Ahora, cuando los compañeros se han empezado a jubilar, se ha demostrado que ese sistema no solo no era mejor, sino que es peor”, aseguró Correia. “Nos encontramos con una pensiones irrisorias, que no van a llegar, ni siquiera, a la pensión mínima contributiva, haciendo que muchos no tengan ni para subsistir”, continuó, cifrando esa pensión, en algunos casos, en 400 euros.

Los afectados añaden que, además, no tienen prestación por incapacidad temporal, las bajas tienen un límite de un año y en caso de ansiedad o enfermedad mental, solo pueden estar parados dos meses.

“Esa gran falta de cobertura y las bajas pensiones a las que están accediendo los compañeros nos colocan en una situación de total indefensión si nos comparamos con el resto de los ciudadanos”, afirman.

Por eso reclaman que todas sus cotizaciones pasen al Reta y que el Estado garantice que se cumplan los requisitos legislativos establecidos. “Hemos pagado nuestras cotizaciones impuestos como todos”, remarcó Correia, quien asegura que la mutualidad “se ha convertido en una gran compañía de seguros a la que solo le interesa tener afiliados que paguen la cuota”.

Los asistentes también recordaron que llevan tres años luchando por sus derechos, con numerosas reuniones con políticos en el Congreso y con una iniciativa legislativa paralizada.

“Se ha legislado la de los notarios, la de los registradores, la de miembros de la iglesia, incluso la de los deportistas de élite. ¿Cómo no van a legislar la nuestra que somos un pilar básico de la sociedad?”, se preguntan. “Que todas nuestras cotizaciones pasen ya al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos”, finalizaron.