Goya y Hellboy convergen en la exposición de Stéphane Levallois en León a través de 72 ilustraciones

El Ateneo Cultural El Albéitar de la Universidad de León (ULE) acoge desde este viernes la exposición 'Goya-Hellboy. Una iconografía de monstruos por Stéphane Levallois'.ELIAS CASTRO

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La exposición 'Goya-Hellboy. Una iconografía de monstruos por Stéphane Levallois' reúne en el Ateneo Cultural El Albéitar de la Universidad de León (ULE) desde este viernes 72 ilustraciones originales en las que el artista, uno de los grandes creadores del cine fantástico, reflexiona sobre los monstruos que Francisco de Goya pintó hace más de 200 años y recrea este universo en diálogo con Hellboy, una de las criaturas del cómic y el cine fantástico más populares del siglo XXI.

Los monstruos, como los miedos que encarnan, cambian de forma, pero no desaparecen; se transforman con cada época y cada lenguaje artístico. Bajo esta premisa se articula la muestra, de la mano de Afundación, la Obra Social de Abanca, que está comisariada por el especialista en cómic y cine Asier Mensuro.

El recorrido expositivo se completa con dos piezas firmadas por el propio Mike Mignola, que evidencian la huella de Goya en la creación contemporánea del género fantástico, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

La propuesta expositiva, según ha destacado en el acto inaugural la rectora de la ULE, Nuria González, ofrece un diálogo "tan sugerente como inesperado" entre la tradición artística y las narrativas contemporáneas y convierte al Ateneo Cultural El Albéitar en un espacio "privilegiado" para el encuentro entre distintas formas de creación y pensamiento.

Por este motivo, la rectora ha agradecido a Afundación su confianza en la Universidad de León para albergar una exposición "de primer nivel", fruto del acuerdo marco de colaboración suscrito el pasado mes de noviembre cuyo objetivo es impulsar iniciativas en materia de promoción cultural, innovación educativa, formación continuada y bienestar de las personas mayores.

Por su parte, el director general de Afundación, Pedro Otero, ha destacado el marco "privilegiado" que supone el ámbito universitario para el desarrollo de este tipo de iniciativas, al conectar conocimiento, creación y ciudadanía, y reforzar el papel de las instituciones como espacios abiertos al pensamiento y al diálogo cultural.

MONSTRUOSIDAD Y LOS MIEDOS MÁS PROFUNDOS

'Goya-Hellboy, una iconografía de monstruos de Stéphane Levallois' es una propuesta que anima al visitante a repensar y cuestionar lo que surge de la monstruosidad y los miedos más profundos.

El comisario de la exposición, Asier Mensuro, ha detallado que todo el proyecto expositivo surge tras una visita del artista francés al Museo del Prado, donde quedó "profundamente impresionado" ante las pinturas de Goya. A partir de esa experiencia articuló un proyecto que, en palabras del propio comisario, tiende puentes entre ambos creadores y establece una continuidad visual y conceptual entre dos universos separados por más de dos siglos, pero unidos por una misma preocupación estética y simbólica.

La exposición se complementa con una comicteca, con publicaciones del universo de Marvel, así como con una programación de cine club, lo que refuerza el carácter multidisciplinar de la propuesta, que podrá visitarse hasta el próximo día 12 de junio, de lunes a viernes en horario de 12.00 a 14.00 horas por las mañanas y de 18.00 a 20.00 horas por las tardes, mientras que los sábados permanecerá abierta entre las 17.30 y las 19.30 horas.

EL ARTE, HERRAMIENTA "PRIVILEGIADA"

La exposición recuerda que los monstruos no solo pertenecen al ámbito de la fantasía, sino también a nuestra manera de interpretar el mundo y que el arte es una herramienta privilegiada para mirarlos, comprenderlos y reinterpretarlos.

Stéphane Levallois (París, 1970) es un prestigioso historietista, ilustrador y artista conceptual de cine, faceta por la que es especialmente reconocido al ser el encargado de diseñar e ilustrar el universo creativo de filmes contemporáneos como 'Alien: Covenant' (Ridley Scott, 2017), las sagas de Harry Potter, Narnia, Jurassic Park o Piratas del Caribe y títulos del universo Marvel como El increíble Hulk (Louis Leterrier, 2008) y la saga Guardianes de la Galaxia.

También colabora en videoclips de artistas como Kanye West y Mylène Farmer y, en publicidad, trabaja con destacadas agencias en proyectos para Philippe Starck, Bruno Aveillan, John Galliano, Jean-Baptiste Mondino o Hedi Slimane. En cómic crea Leonard2Vinci (2019) por encargo del Museo del Louvre y Les disparues d'Orsay (2019) para el Museo de Orsay, junto a otros títulos como La résistance du Sanglier (2008) o Racket (2015).