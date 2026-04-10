El LAVA dedica un programa especial al Día Mundial del Circo

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA)-Fundación Municipal de Cultura abre sus puertas a las artes circenses con una programación especial con motivo del Día Mundial del Circo que se extenderá dos semanas.

Propuestas multipremiadas, citas para familias y, como compañía internacional invitada, la francesa Barolosolo ofrecerán un total de cinco representaciones como homenaje al circo entre el sábado 11 y el domingo 19 de abril. Con este programa, el LAVA se suma a una celebración mundial que reivindica el valor de esta antiquísima disciplina artística.

Ákri abre el programa este sábado, 11 de abril (20.30 horas), precedido por el "aplauso unánime" de espectadores y crítica, reconocido con el premio FETEN 2025 al Mejor espectáculo, el premio de la Mostra d'Igualada 2025 al Mejor espectáculo de sala y el Premio de la Crítica 2025 al Mejor espectáculo de circo nacional, señala el centro a través de un comunicado.

El LAVA rinde también homenaje al clown de la mano de Pau Palaus, quien hará gala el poder narrativo del gesto y la mirada con Embolic (domingo 12 de abril a las 18.30 horas).

Como colofón a esta programación especial, el LAVA recibirá a la compañía francesa Barolosolo, que despedirá el homenaje a las artes circenses con tres representaciones de su O'Rage el sábado 18 de abril a las 20.30 horas y el domingo día 19 a las 13.00 y a las 18.30 horas.

VENTA DE ENTRADAS

Las entradas para Ákri tienen un precio único de 12 euros y las de O'Rage, de 10 euros; con descuentos en taquilla para menores de 30 años, desempleados, grupos organizados y estudiantes de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León y de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León.

En el caso de O'Rage, las personas con el abono SCNAFamiliar del LAVA podrán adquirir sus entradas a un precio especial a partir de 5 euros.

En cuanto a las localidades para Embolic, están disponibles a un precio único de 5,50 euros.

El LAVA ofrece descuentos en la compra en taquilla para personas en situación de desempleo, familias numerosas y grupos (AMPAS y asociaciones culturales) de más de 15 personas.

Todas pueden adquirirse en la página web lavavll.es (servicio con recargo) y en taquilla (abierta de martes a sábado de 12 a 14 y de 18 a 20:30 horas y domingos de función, desde dos horas antes del comienzo de la misma).