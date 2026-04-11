La donación sube un 17% gracias a 41 personas y 129 órganos trasplantados

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Coordinación de Trasplantes de la Junta de Castilla y León refleja en su último informe que el número de donantes de órganos en los primeros tres meses del año se ha situado en 41, frente a 35 en el mismo periodo del año anterior (un 17 por ciento más), dato que resalta de nuevo la solidaridad de los castellanosleoneses, conscientes de que los órganos de un donante --se han generado 129 gracias a esos 41 donantes, con 71 riñones, 28 hígados, tres corazones, 22 pulmones y cinco páncreas-- pueden salvar vidas o mejorar el bienestar de un enfermo.

Por hospitales, el número de donantes de órganos entre enero y marzo de 2025 ha sido el siguiente: Ávila tres, Burgos cuatro, León nueve, El Bierzo dos, Palencia uno, Salamanca siete, Segovia cuatro, Hospital Clínico Universitario de Valladolid cinco, Hospital Universitario Río Hortega cinco y Complejo Asistencial de Zamora uno (Soria no ha registrado ningún donante en este periodo).

La actividad trasplantadora registrada en el primer trimestre del año indica que se han realizado 45 implantes renales, correspondiendo 18 al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y 27 al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

El centro charro ha realizado, además, cinco trasplantes renales de vivo/cruzado y dos de páncreas/riñón, así como nueve pulmonares, según ha detallado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El balance de la Coordinación de Trasplantes de la Junta de Castilla y León refleja también la realización de siete trasplantes hepáticos en el Hospital Universitario Río Hortega y dos trasplantes cardíacos en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Otro bloque de actividad se refiere a las córneas implantadas en los centros autorizados, que han sumado 47 a lo largo del primer trimestre de 2026.