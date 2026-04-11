Descubrir la provincia de Segovia a pedales

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La Fundación Caja Rural de Segovia lanzó una nueva edición de las Rutas BTT, en colaboración con el experto Pachi Moreno, con la que invita a los segovianos a disfrutar del deporte y del entorno rural y natural de la provincia a través de los pedales.

Se trata de una actividad ya consolidada, que se inició después de la pandemia, pensada para disfrutar de la bicicleta de montaña en grupo, sin carácter competitivo, y con recorridos guiados por caminos agrícolas, pistas forestales y senderos, todos ellos con salida. “Es una peculiaridad muy importante que permite disfrutar y olvidarse de los tiempos”, indica la directora de la Fundación, Beatriz Serrano.

En esta edición, las tres rutas serán circulares, y se desarrollarán en Cantimpalos, Mozoncillo y Trescasas, con salida a las 9.30 y llegada a la 13.45 horas. “Tres escenarios que nos permitirán disfrutar diferentes paisajes de nuestra provincia poco habituales” y que recorrerán la meseta castellana, según comenta Serrano. Vamos a pasar por más de una veintena de pueblos que, si no es por esta excusa, “muchas veces no los conoceríamos porque no son los típicos a los que ir a hacer turismo” aunque, asegura, “tienen muchos atractivos naturales y patrimoniales” que se descubren a través de estas actividades.

Rutas

La primera ruta se celebrará en Cantimpalos el 18 de abril. Será un recorrido circular por la campiña segoviana, combinando zonas de pinares y riberas, y pasando por localidades como Roda de Eresma, Encinillas, Mata de Quintanar, Cabañas de Polendos, Escarabajosa de Cabezas y Yanguas de Eresma.

La segunda cita será en Mozoncillo el 16 de mayo. En este caso, el recorrido discurre por la campiña y los pinares del centro de la provincia, atravesando municipios como Escalona del Prado, Fuentepelayo, Pinarnegrillo, Navalmanzano, Mudrián y Carbonero el Mayor, en un entorno abierto y muy ligado al paisaje agrícola.

La última ruta tendrá lugar en Trescasas el 3 de octubre. El recorrido se desarrollará por el piedemonte de la Sierra de Guadarrama, con un paisaje más variado, combinando zonas de bosque, riberas y amplias vistas, pasando por Sonsoto, Santo Domingo de Pirón, Basardilla y Espirdo. Esta actividad está dirigida a personas con una condición física adecuada para realizar entre tres y cuatro horas de pedaleo y con un nivel técnico medio.

Cada salida contará con un máximo de 50 participantes ya que, según explica Serrano la directora de la Fundación Caja Rural de Segovia, “no pretendemos que sea una aglomeración, así que, por practicidad, se acotan a 50 plazas” que, afirma, las conforman un público “muy variopinto”. “Hay padres que van con hijos, muchas mujeres, gente joven y mayor”, que también participan con bicicletas eléctricas.

La iniciativa cuenta con la colaboración de Cajaviva Caja Rural, la Diputación de Segovia y el C.D. Sexmeros, quienes ayudan a guiar y reagrupar las rutas dirigidas a cualquier persona acostumbrada a montar en bicicleta de montaña. En este sentido, la Fundación, para cada uno de los recorridos, propone dos alternativas, una con más desnivel y “un poco más exigente” y otra con una dificultad menor “aunque todas son para personas acostumbradas a pedalear” ya que al final, tienen que estar entre cuatro y cinco horas en la bicicleta.

Entradas y avituallamiento

Serrano celebra que, año tras año, las rutas BTT son una convocatoria con “gran acogida” dentro del público segoviano. “En cuanto sacamos las entradas al poco se agotan porque la gente prefiere disfrutar de esta manera, un público no competitivo que decide pasar una mañana disfrutando del paisaje y la compañía”. “Estamos encantados de promover una forma de diversión saludable y por poder mostrar caminos y zonas de la provincia que no son tan conocidos”, presume la directora de la Fundación.

Las inscripciones, a un precio de 13 euros, están disponibles en la página web de la Fundación, donde también se explica que en todos los recorridos los participantes contarán con un avituallamiento intermedio, cercano al kilómetro 20 de cada ruta. También, terminarán con un “gran avituallamiento final” convertido en almuerzo en el que se comparten diferentes productos de Alimentos de Segovia, como empanadas, embutidos o quesos “para disfrutar todos juntos”.

Otras actividades

Dentro de la Fundación Caja Rural están enfocados también en el desarrollo de los ‘Paseos activos con historia’. Una iniciativa que propone recorrer algunos de los paisajes y monumentos más emblemáticos de la provincia a través de caminatas guiadas que combinan naturaleza, patrimonio y solidaridad.

El programa incluye ocho rutas, una al mes hasta diciembre, excepto en julio y agosto, que se desarrollarán en horario de 16 a 18 horas. Cada paseo tendrá dos partes, una caminata por el entorno natural y una visita guiada para descubrir la historia y los secretos de distintos lugares de interés cultural.

“El objetivo de estos Paseos con Historia es triple. Por un lado, fomentar hábitos saludables en la población; por otro, redescubrir con una mirada más amplia las joyas culturales y artísticas que atesora nuestra provincia; y, por último, colaborar con Autismo Segovia para que el tan necesario Centro de Día esté un poco más cerca”, indica Serrano.

En este último objetivo se centra el carácter solidario de esta iniciativa. La Fundación Caja Rural de Segovia asumirá todos los gastos del programa, incluidos la guía y las entradas a los monumentos, para que los cinco euros de inscripción de cada participante se destinen íntegramente a Autismo Segovia y contribuir a la apertura de un Centro de Día.

Los paseos, que comenzaron el pasado mes de marzo, continuarán el 15 de abril con el ‘Camino natural del Eresma y Santuario de la Fuencisla’ que discurrirá desde los Altos de la Piedad por la senda natural del río Eresma, descubriendo los monumentos de Segovia desde otra perspectiva y disfrutando de la flora del entorno.

Continuarán la programación hasta el parón estival el recorrido por el Pontón Alto y la Real Fábrica de Cristales, un paseo que se llevará a cabo el 13 de mayo, donde el ayuda y el vidrio será los protagonistas a los pies de la Sierra del Guadarrama. Y, el 3 de junio el correspondiente al Valle del Eresma y El Parral, que permitirá conocer la importancia histórica del agua y su industria en la ciudad, con visita al Monasterio de Santa María del Parral.