Lunes de Aguas fresco pero con hambre de hornazo en Salamanca

Salamanca celebra el tradicional Lunes de Aguas, una de las festividades más arraigadas de la ciudad, con una gran afluencia de personas en el entorno de la ribera del río Tormes.David Arranz.

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El fresco y desapacible día que desde primera hora tuvo hoy lugar en Salamanca no aplaco el hambre de hornazo en la celebración del tradicional Lunes de Aguas. La climatología, marcada por temperaturas más bajas que otros años, e intercalada con nubes y claros, y ratos de sol, no condicionó a la ciudadanía a la hora de echarse al campo un año más para dar buena cuenta del típico producto en una edición tan multitudinaria como otras.

El Puente Romano volvió a ser un año más el epicentro del jolgorio, y el lugar escogido por cientos de personas, especialmente jóvenes y estudiantes, pero también se poblaron otros espacios, como los aledaños de la ciudad deportiva de La Aldehuela de los Guzmanes, el barrio Huerta Otea, las afueras de la capital, o la zona el parque Fluvial, junto al Tormes. Además, el parque de Valcuevo, en las inmediaciones de Valverdón, o las cercanías de Villamayor de Armuña también concitaron la presencia de numerosos asistentes, como recoge Ical.

El Lunes de Aguas de Salamanca se celebra bajo la condición de Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León tras la declaración en este sentido por parte de la Junta. Una consideración que distingue a la popular celebración charra como foco de atracción de los visitantes que quieren conocer mejor las señas de identidad salmantinas, y que pone en valor un producto gastronómico como el hornazo.

El festejo rememora el exilio extramuros de las meretrices en el siglo XVI que, por orden de Felipe II, casado en Salamanca con María Manuela, debían pasar la Semana Santa fuera de la ciudad para limitar el libertinaje que, a sus ojos, corría por las calles. El segundo lunes tras la Cuaresma, el conocido como 'Padre Putas' devolvía a las prostitutas al otro lado del Tormes, donde los fogosos estudiantes las esperaban con viandas y con ganas de jarana.

La celebración se ha adaptado con el paso de los siglos y en la actualidad, tal y como recoge la declaración como Fiesta de Interés Regional, el Lunes de Aguas en Salamanca es un día reservado para salir con la familia al campo para merendar y degustar el hornazo típico de la efeméride. En algunos oficios, además, es día feriado en el turno vespertino.