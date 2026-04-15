La familia de Esther acusa a Óscar de obstruir la investigación y rechaza que éste revelara la existencia del sótano

Archivo - La hermana de Esther López, Inés, interviene durante una concentración ciudadana en recuerdo de su hija, a 13 de mayo de 2022, en Traspinedo.Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

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Reitera su petición de ingreso en prisión provisional hasta la celebración del juicio para evitar la destrucción de pruebas

TRASPINEDO (VALLADOLID), 15 (EUROPA PRESS)

La familia López de la Rosa ha reiterado este miércoles su petición de ingreso en prisión provisional de Óscar S.M, encausado por la muerte de la joven de Traspinedo, ante los últimos acontecimientos en la investigación, en concreto por el hallazgo de un sótano bajo el antiguo chalé de su supuesto verdugo ubicado en la referida localidad vallisoletana.

La familia, a través de un comunicado recogido por Europa Press, ha calificado la actitud de Óscar como "obstruccionista, embustera y mentirosa", denunciando que el acusado nunca reveló la existencia de un habitáculo en su vivienda sobre el que los agentes deambularon durante tres días de registro. Han recordado que la contundente acusación de la Fiscalía es anterior al hallazgo de dicho zulo en la escena del crimen, por lo que este nuevo elemento no exime al acusado de ninguna de las pruebas objetivas e irrefutables obtenidas contra él hasta el momento.

Asimismo, han reprochado que el acusado lleve más de cuatro años atribuyendo las evidencias a un supuesto "complot" y acusando a los investigadores de la UCO de inventar pruebas como el ADN en el maletero o los desperfectos de su coche. Los allegados de la joven han recordado que solicitaron hasta en cinco ocasiones el ingreso en prisión provisional de Óscar por el riesgo de destrucción de pruebas, afirmando que el tiempo les ha dado la razón al considerar que su libertad solo ha servido para entorpecer la investigación.

La familia agradece la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid y de la Unidad Central Operativa (UCO), cuyo trabajo ha desembocado en la apertura de juicio oral contra el acusado, y extiende su reconocimiento al apoyo recibido por la mayoría de los medios de comunicación y por las personas que se han volcado con ellos durante esta "larga y agonizante pesadilla" durante cuatro años y tres meses.

Han destacado el incalculable coste físico y emocional que este proceso ha supuesto para toda la familia López de la Rosa, al tiempo que han lamentado que el retraso que este nuevo hallazgo pueda suponer en el juicio solo incrementa un dolor que ya consideran pagado con creces.

Recuerdan que la Fiscalía sostiene que tras una discusión por causas desconocidas en la urbanización 'El Romeral' de Traspinedo, la víctima abandonó el lugar a pie y el acusado la siguió con su vehículo. Según el relato fiscal, el acusado la alcanzó intencionadamente a una velocidad de unos 40 km/h con la intención de matarla por la espalda. El Ministerio Público ha incidido en que las lesiones no eran mortales de necesidad, por lo que la víctima estaba viva tras el atropello, pero falleció al no ser socorrida por el acusado.