Mantienen la prisión provisional para el médico acusado de agredir sexualmente a varias personas en hospitales de Valladolid y Burgos

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La titular de la plaza 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valladolid mantuvo la situación de prisión provisional, comunicada y sin fianza, al médico procesado por varios delitos de agresión sexual y contra la intimidad en hospitales de Valladolid y Burgos.

Tal y como figura en la parte dispositiva del auto de procesamiento, remitida por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) y recogida por Ical, se declara al médico como procesado por los delitos de agresión sexual con penetración y delitos contra la intimidad, por lo que se le requiere para que, en el plazo de tres días, designe abogado y procurador.

También se mantiene la situación de prisión provisional, comunicada y sin fianza, así como las medidas cautelares de prohibición de aproximación a menos de 300 y 500 metros de las víctimas y la prohibición de comunicación por cualquier medio. También se le prohíbe ejercer como médico o facultativo sanitario en cualquier centro público o privado, y que realice el ejercicio de su profesión en consulta privada.

Finalmente, se requiere al procesado que preste una fianza de 32.000 euros para asegurar provisionalmente las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérsele en cualquiera de las clases admitidas en el artículo 591 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el apercibimiento de que de no prestarla se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada.