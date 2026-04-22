Carriedo afirma que el Día de Castilla y León es una “buena oportunidad para reflexionar sobre los retos y desafíos” de la Comunidad

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El portavoz en funciones de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, definió hoy el Día de Castilla y León, que se celebra mañana, como una “buena oportunidad para reflexionar sobre los retos y desafíos de futuro” que tiene la Comunidad.

Todo ello tras la “reflexión generalizada” que recordó que hicieron los ciudadanos hace algo más de un mes, con su voto en las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo, pero que no evita que el de mañana también suponga una “buena oportunidad para la reflexión, el orgullo, la reivindicación y los retos, oportunidades, desafíos y problemas” que tiene Castilla y León.

Ese fue uno de los aspectos que, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, señaló Carriedo como parte del Día de Castilla y León, mientras que el otro se refiere al aspecto festivo para el que la Junta preparó una serie de actividades con el fin de que “cada persona y familia, en libertad, pueda decidir qué espacio es mejor en función de sus intereses”.

Así, Carriedo recordó que el Gobierno autonómico ha preparado un “amplio abanico” de actividades que incluyen los conciertos que esta noche se producen en las principales ciudades de la Comunidad y las carreras populares y marchas que tienen lugar mañana.

El portavoz en funciones de la Junta también incluyó entre estas actividades la posibilidad de ir a celebrar el Día de la Comunidad a la tradicional campa de Villalar de los Comuneros, donde recordó la presencia del Ejecutivo autonómico “en términos de colaboración” para financiar actos culturales, la escultura inaugurada hoy a la entrada de la campa como recordatorio del 50 aniversario de la primera celebración y los aspectos relacionados con protección civil.

Ante todo ello, Carriedo hizo un llamamiento a los ciudadanos para “disfrutar en libertad” de la jornada festiva en cualquiera de las actividades que, “con mucho cariño”, la Junta ha preparado “para que cada cual pueda disfrutar la que quiera”.

Fundaciones

En cuanto al futuro de las fundaciones Castilla y León, perteneciente a las Cortes, y Valores, de la Junta, en su papel como organizadoras de diferentes actividades por el Día de la Comunidad, Carriedo apuntó que será el nuevo gobierno autonómico el que tenga que “decidir” las cuestiones “organizativas” de estos entes.