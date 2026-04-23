Ocho de cada diez inmigrantes residentes en Castilla y León quieren quedarse en los próximos años

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El 79,7 por ciento de la población inmigrante residente en Castilla y León reconoció su intención de permanecer en el país en los próximos años, aunque sólo cuatro de cada diez se encuentran actualmente trabajando, lo que provoca que el 28 por ciento tenga que recurrir a las ayudas y prestaciones sociales debido a los escasos o nulos ingresos.

Datos que se desprenden del Informe ‘La situación de la población inmigrante en Castilla y León’, elaborado por el Consejo Económico y Social (CESCyL) y recogido por la Agencia Ical. La muestra está compuesta por 520 personas y se tuvo en cuenta el peso de la población inmigrante en cada provincia, cuyas personas encuestadas son originarias de 49 países distintos.

Por tipologías, el 39 por ciento indicó que desarrolla su actividad laboral con contrato laboral fijo y el 25 por ciento con contrato laboral temporal, a lo que hay que añadir el 9,5 por ciento en el caso de los autó­nomos. Destaca que dos de cada diez personas inmigrantes que desarrolla un trabajo a día de hoy lo realiza sin contrato, siendo la población latinoamericana la más desfavorecida en este aspecto, con el 25,8 por ciento.

El sector de los cuidados (15,1 por ciento), hostelería (13,6 por ciento) y limpieza (12,1 por ciento) son aquellos en los que mayor número de población inmigrante trabaja. Más en profundidad, el de cuidados y limpieza están predominados por las mujeres, con el 22,7 y el 16,4 por ciento, respectivamente. En el caso de los hombres, la industria (15,2 por ciento) y la agricultura y ganadería (13,6 por ciento) son los sectores más comunes.

Pese a ello, el cumplimiento de las expectativas previas al inicio del proceso migratorio se cumplieron totalmente o en un alto grado para el 54 por ciento, pero tres de cada diez personas migrantes residentes en la Comunidad aseguran no recibir ningún tipo de salario.

A la hora de valorar los servicios públicos, el informe del CESCyL se centra en el ámbito sanitario, donde la atención primaria fue la que mejor percepción engloba, dado que el 31,9 por ciento de la población inmigrante la considera muy buena y el 34,1 por ciento buena.

La segunda más valorada han sido las urgen­cias, donde el 60 por ciento de los encuestados lo consideran muy bueno o bueno; el 20,5 por ciento aceptable; y únicamente un cuatro por ciento lo señala como malo o muy malo.

Por su parte, la atención hospitalaria fue la tercera más valorada, aunque casi sin dife­rencias con el servicio de urgencias. El 59,3 por ciento de los inmigrantes encuestados consideran la atención hospitalaria muy buena o buena.

Vivienda y futuro

Según los datos de la encuesta realizada en Castilla y León, la mayor parte de la población inmigrante vive en una vivienda alquilada por ellos (37,2 por ciento), aunque el 24,1 por ciento de la población encuestada dice que su alojamiento es “otra situación”. Este concepto se refiere a que muchos de ellos viven en casas facilitadas por una Organización No Gubernamental temporalmente o en una de la empresa que comparten con otros compañeros de trabajo.

Además, el 24,2 por ciento viven en una habitación alquilada por ellos o por un familiar, es decir, casi un cuarto de la población encuestada no dispone de una vivienda para la familia y solo disponen de una habitación para todos los miembros de la unidad familiar.

En relación a las tres causas más señaladas por la población inmigrante que explican las dificultades que han tenido para encontrar un alojamiento, el carecer de un contrato laboral (46,1 por ciento) se encuentra a la cabeza, seguido del precio elevado del alquiler (34,4 por ciento) y de no tener suficiente dinero para afrontar la fianza (26,2 por ciento). No obstante, el 15,4 por ciento reconoce que los propietarios no querían extranjeros.

De cara al futuro, el 79,7 por ciento , afirma que permanecerá en España en los próximos cinco años frente al 4,1 por ciento que manifiesta que regresará a su país de origen y un 2,8 por ciento que aspira a trasladarse a otro país. De igual forma, cerca de la mitad de los encuestados aclara que tiene la intención de traer a sus familiares para que se establezcan en España.

El Informe del CES recogido por Ical también refleja el aspecto de la pertenencia nacional, donde el 39,5 por ciento de la población inmigrante confirma que se siente más de su país de origen, aunque un 27 por ciento deja claro que se siente por igual tanto español como de su país de origen.