El alcalde de Villalar pide a la Junta que los Premios de Música Folk se entreguen en la campa en el futuro

Archivo - Ambiente durante la festividad del Día de Castilla y León, a 23 de abril de 2024, en Villalar de los Comuneros, Valladolid.Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

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El alcalde de Villalar de los Comuneros (Valladolid), Luis Alonso Laguna, ha pedido a la Junta que en el futuro los Premios de la Música Folk y Tradicional sean "populares" y se entreguen en la campa para que la gente asistente a la fiesta "disfrute" de ellos.

En declaraciones recogidas por Europa Press en la plaza de España de la localidad en la mañana de este jueves, 23 de abril, Día de Castilla y León, minutos antes de la entrega de los galardones en su primera edición, el regidor ha señalado que tendrá que "hablar" con el Ejecutivo autonómico sobre el lugar donde se celebra el acto de entrega.

En esta ocasión, dicho evento ha tenido lugar en la Casa de la Cultura de la localidad, presidido por el presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, si bien el alcalde considera que los premios "tienen que ser populares" y "no pueden ser en un espacio de 200 personas".

"Los premios del folclore se tienen que dar en la campa y que la gente disfrute", ha aseverado, para poner en valor a los galardonados merecidamente este año, el músico Luis Antonio Pedraza de Castro, el Grupo Tahona y la Asociación El Pandero Cuadrado de Peñaparda, en las categorías Individual, Mejor Grupo y Mejor Iniciativa, respectivamente.