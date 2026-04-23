Puente critica el "mensaje racista" de la "prioridad nacional" de Vox y PP, un "desastre" que llegará a CyL

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha lamentado el "mensaje xenófobo y racista" del principio de "prioridad nacional" recogido en los acuerdos de gobiernos autonómicos entre Vox y PP, un "desastre" que "pronto" se plasmará en un "pacto" también en Castilla y León.

Tras participar en un acto ante el monolito a los Comuneros en Villalar junto a otros miembros del PSOE, Puente ha censurado, en declaraciones recogidas por Europa Press, el principio de "prioridad nacional" de PP y Vox, el cual es, a su juicio, "un mensaje que retrotrae a los años 20 y 30 del siglo XX, lo peor del siglo XX".

"Es un desastre", ha aseverado, para advertir de que ese "desastre" llegará a Castilla y León, una "tierra que pronto tendrá seguramente ese pacto y que si no fuera por los migrantes, pierde población". "No sé que sería de Castilla y León sin la inmigración. Esta es una tierra que tiene un saldo vegetativo negativo, aquí se muere mucha más gente de la que nace y sujetamos poblaciones gracias a la gente que viene", ha apuntado.

Asimismo, ha recordado que la ciudadanía de Castilla y León es un "pueblo inmigrante", ya que "hay un millón y medio de castellanos y leoneses fuera", por lo que "alguien les tiene que acoger en algún sitio".

"Todo eso combinado, habla muy mal de decisiones que no tienen absolutamente nada que ver con el bienestar de la ciudadanía. La emigración es una oportunidad, no es un problema", ha clamado el político socialista.

Además, Puente ha defendido que "detrás" de la migración "hay una política de dignidad con el ser humano". "Quien no cree en ella, pues hace las cosas que ha hecho en Extremadura y las que está haciendo en Aragón", ha afeado, para avisar de que son "malos tiempos" para los territorios que por desgracia "tienen gobiernos absolutamente reaccionarios". No obstante, el ministro ha expresado su confianza en que este "tiempo pasará".