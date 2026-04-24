La Diputación de Soria refuerza el firme de la carretera que enlaza la A-15 con el polígono industrial de Navalcaballo

De izda a dcha, Jiménez, Muñoz y Del Barrio visitan las obras de la carretera del polígono de Navalcaballo (Soria).DIPUTACIÓN DE SORIA

Publicado por Europa Press Soria Creado: Actualizado:

La Diputación Provincial de Soria ha reforzado el firme de la carretera que enlaza la autovía A-15 con el polígono industrial de la localidad de Navalcaballo.

La vicepresidenta y diputada responsable de Vías y Obras, María José Jiménez Las Heras, ha visitado este viernes, junto el Ingeniero de caminos, canales y puertos Fernando del Barrio y el alcalde pedáneo, Andrés Muñoz, las obras que se están llevando a cabo.

Jiménez ha señalado que esta nueva carretera, "que ya es una realidad", es la materialización de "una reivindicación importante de Navalcaballo".

Así, la localidad cuenta con una vía provincial que comunica la autovía A-15 con el polígono industrial y la carretera autonómica SO-100, con un elevado tránsito de vehículos pesados y mejorando la comunicación de este importante punto logístico.

Esta nueva carretera pasa a depender del servicio de Vías Provinciales con la designación de SO-P-4097, de la A-15 a Polígono Industrial de Navalcaballo, con una extensión de 2,740 metros.

La obra salió por un presupuesto base de licitación de 404.470,00 euros y se adjudicó a la empresa Covinsa SLU por 328.025,17 euros, de los que se han certificado 277.234,12 euros, por lo que queda poco para terminar su completa ejecución.

ANTIGUA PISTA FORESTAL

María José Jiménez ha recordado que esta carretera anteriormente era una pista forestal, la cual se cedió a la institución provincial a través de convenio para poder convertirla en carretera.

La Diputación aprobó la aceptación de la reasignación de uso del camino, solicitada por las Entidades Locales Menores de Lubia y Navalcaballo.

El expediente de esta carretera fue remitido a la Junta de Castilla y León, ya que fue la encargada de la formalización del cambio de titularidad reflejado en el convenio que se firmó con los ayuntamientos de Los Rábanos y Cubo de la Solana, y las pedanías de Navalcaballo y Lubia. El objetivo del acuerdo era la mejora y adecuación del camino de Lubia a Navalcaballo, cuya titularidad compartían.

Esta nueva carretera, de 2.740 metros de longitud, pasa a ser titularidad de la Diputación y se integra en la red provincial de carreteras bajo la denominación SO-P-4097, dada su importancia estratégica al conectar el polígono industrial con la autovía A-15 y la carretera autonómica SO-100, con un elevado tránsito de vehículos pesados.