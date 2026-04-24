La Universidad de León concede la Medalla Reina Urraca a la presidenta del TSJCyL, Ana del Ser

Archivo - La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), Ana del Ser, recibirá la Medalla Reina Urraca de la ULE.EUROPA PRESS - Archivo

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Reconoce la labor y trayectoria del profesor Gerardo Villa con la concesión de la Medalla de Oro a título póstumo

LEÓN, 24 (EUROPA PRESS)

La Universidad de León (ULE) ha aprobado en Consejo de Gobierno la concesión de la Medalla Reina Urraca de León a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), Ana del Ser López, en reconocimiento a su trayectoria profesional e institucional y a su contribución al fortalecimiento del sistema judicial y al desarrollo social de la provincia de León.

Con esta distinción, que se entregará en el acto académico de San Isidoro previsto el lunes día 27 de abril en el Aula Magna de la ULE, la Institución universitaria quiere reconocer una trayectoria marcada por la excelencia profesional, el compromiso con el servicio público y el liderazgo femenino en el ámbito jurídico.

Asimismo, la Universidad hará entrega de su Medalla de Oro a título póstumo a José Gerrado Villa Vicente, en reconocimiento a su destacada trayectoria académica y a la huella que ha dejado en la vida universitaria y en la formación de generaciones de estudiantes en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

En el acto tendrá lugar la imposición de insignias a los nuevos doctores del curso 2024-2025, la entrega de los Premios Extraordinarios de Doctorado, los Diplomas-Mención de la Alianza Eureca-PRO, así como los premios correspondientes al pasado curso concedidos por distintas entidades.

Asimismo, se hará entrega de las distinciones honoríficas por 25 años de servicio y por jubilación al personal docente e investigador y al personal técnico de gestión y de administración y servicios, con el nombramiento de los nuevos doctores como broche final, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

LIDERAZGO Y MODERNIZACIÓN

Ana Del Ser ha sido la primera mujer en ocupar la presidencia de la Audiencia Provincial de León y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y ha desarrolla a lo largo de su carrera una labor continuada en el ámbito jurisdiccional, con un impacto significativo en la modernización y mejora del funcionamiento de la Administración de Justicia en la provincia leonesa.

Asimismo, ha formado parte de órganos de gobierno judicial y de redes de cooperación jurídica en los ámbitos nacional y europeo, además de contribuir a la proyección institucional del sistema judicial de Castilla y León y al posicionamiento del territorio en el contexto nacional e internacional.

La Medalla Reina Urraca de León se incorpora por primera vez al protocolo de distinciones de la Universidad de León con el objetivo de reconocer a personas y entidades cuyo impacto resulta especialmente significativo en el entorno social, cultural y económico. Su creación se enmarca en el noveno centenario de la muerte de la Reina Urraca I de León, figura histórica asociada a valores como el liderazgo, la autonomía y la capacidad de transformación del entorno.