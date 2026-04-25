El Centro de Cría del Urogallo Valsemana sacó adelante 76 pollos la pasada temporada

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La pasada temporada se incubaron un total de 105 huevos en el Centro de Cría del Urogallo de Valsemana (León), con un porcentaje de fertilidad del 97 por ciento, habiendo eclosionado 90 huevos (el 85,7 por ciento) y con una supervivencia de 76 pollos, que representa el 84,4 por ciento.

Esta temporada se seguirá trabajando en las mismas líneas para afianzar el proyecto e incrementar las tasas de supervivencia de los ejemplares que se liberen al medio natural, destacaron fuentes de la Junta. En la actualidad, los ejemplares del centro están iniciando el comportamiento reproductor con los primeros compases por parte de los machos, que ya demuestran la proximidad de la temporada de cría.

En este sentido, el Gobierno regional, en colaboración con del Departamento de Reproducción Animal del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) –centro nacional integrado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)– y la Universidad de Ciencias Ambientales y de la Vida de Breslavia (Polonia), continúa generando conocimiento innovador sobre esta especie protegida, a través de la publicación de un nuevo estudio en el prestigioso 'Journal of Zoo Biology', como recoge Ical.

En este estudio se ha podido comprobar que la inseminación artificial aumenta “significativamente” la fertilidad respecto a cópulas naturales no controladas, obteniendo máxima fertilidad cuando la inseminación se realiza cercana a la oviposición (sincronización con la ovulación de los ejemplares).

En la misma línea, en una reciente publicación en la revista 'Animal Reproduction Science' se ha puesto de manifiesto la excelente salud reproductiva de los urogallos cantábricos y pirenaicos del centro de cría de Valsemana. Este estudio demuestra que sus características morfofuncionales y la integridad del ADN espermático eran superiores a las observadas en algunas poblaciones de origen centroeuropeo, destacando el valor biológico de la población mantenida en Valsemana para los programas de conservación.

Por primera vez en el contexto internacional se ha comprobado que la viabilidad espermática en hembras inseminadas de manera artificial es de 21 días. También se ha testado un diluyente, el DMSO, como crioprotector, demostrando que protege parcialmente a los espermatozoides de la congelación consiguiendo evitar el daño celular.

Con esta nueva publicación, se continúa con la doble línea de trabajo, de cría artificial y generación de conocimiento científico, definida por la Junta de Castilla de Leon para el centro de Valsemana, siendo esta publicación la séptima en revistas de prestigio internacional. En el ámbito de la internacionalización de sus actividades para impulsar el conocimiento científico y optimizar el programa de conservación, destacan también las recientes colaboraciones con el reputado Instituto Roslin del Reino Unido.

De forma complementaria a la producción científica, desde el inicio del programa el personal técnico del centro ha participado tanto en jornadas de divulgación a nivel de la población local, como en congresos internacionales, para dar a conocer la intensa actividad realizada en el programa de cría en cautividad de la especie.