En libertad seis multirreincidentes tras robar siete bicicletas y un patinete eléctrico en Valladolid.

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

Seis hombres multirreincidentes en delitos contra el patrimonio han sido puestos en libertad tras ser detenidos por la sustracción de siete bicicletas y un patinete eléctrico valorados en 5.700 euros en la ciudad de Valladolid.

Los hechos se enmarcan en una actividad delictiva continuada y sistemática, centrada en la sustracción de efectos en la vía pública, establecimientos comerciales y vehículos de reparto, con el objetivo de destinar los objetos robados a su venta o intercambio para la obtención de sustancias estupefacientes y bebidas alcohólicas, según han detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El día 21 de abril, ocho ciudadanos presentaron denuncia en dependencias de la Policía Nacional por la sustracción de siete bicicletas y un patinete eléctrico del interior de una estructura cerrada destinada al estacionamiento de bicicletas, ubicada en Calle Abierta.

El acceso al recinto, que contaba con sistema de cierre, se habría producido mediante manipulación o forzamiento, y se aportaron además capturas de las cámaras de seguridad, donde se apreciaba con claridad a los autores entre las 01.00 y las 05.00 horas del mismo día.

Del visionado de las imágenes se observó cómo, en un primer momento, dos individuos accderion al interior para sustraer varias bicicletas.

Posteriormente se incorporaron otros sujetos que actuaron de forma conjunta, coordinada y con reparto de funciones para consumar la sustracción de siete bicicletas y un patinete eléctrico.

Los seis implicados fueron plenamente identificados al tratarse de delincuentes habituales con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio.

INTERVENCIONES POLICIALES

A las 13.55 horas del 22 de abril, la Sala CIMACC 091 comisionó a una dotación uniformada hasta la Plaza de Portugalete, donde un policía fuera de servicio observó a un varón que había fracturado el candado de una bicicleta estacionada junto a la iglesia de La Antigua con la tija del sillín previamente desmontada.

El individuo fue interceptado junto con la bicicleta y trasladado a dependencias policiales, donde se procedió a su detención, tanto por este hecho como por su implicación en el hurto denunciado el día anterior.

A las 14.08 horas, los agentes localizaron a otros dos varones identificados como presuntos autores del hurto del 21 de abril, que fueron detenidos e informados en el lugar del motivo de su detención.

Posteriormente, otro indicativo policial localizó en la Avenida Juan Carlos I a un cuarto implicado y procedió igualmente a su detención.

Finalmente, a las 19.40 horas, durante labores de patrullaje en el Paseo Juan Carlos I, los agentes detectaron al quinto varón relacionado con los robos, que fue también detenido.

A las 21.40 horas del día 23 de abril, en el Paseo Farnesio, agentes de la Policía Nacional en servicio de seguridad ciudadana procedieron a la detención de un varón que resultó ser el sexto implicado en el hurto de siete bicicletas y un patinete.

Durante el cacheo preventivo de seguridad se le intervino un teléfono móvil que, tras las comprobaciones oportunas en las bases de datos policiales, constaba denunciado como sustraído el pasado 6 de abril.

Asimismo, una de las víctimas reconoció al detenido como el autor del robo de su terminal telefónico, ocurrido sobre las 06.30 horas del día 19 de abril, cuando, mientras se encontraba en el exterior de una discoteca, un varón se le acercó para pedirle un cigarrillo y, tras su negativa, aprovechó para sustraerle un teléfono móvil de alta gama valorado en 800 euros.

El detenido fue informado igualmente de su presunta implicación en estos nuevos hechos delictivos como presunto autor de otro delito de hurto y otro de robo con violencia.

Todos los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales para la instrucción del correspondiente atestado y una vez finalizadas las diligencias, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó su puesta en libertad.