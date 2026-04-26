La perpetua disputa y el sempiterno empate

León acoge la tradicional ceremonia de Las Cabezadas, que este año enfrenta al abad del Cabildo de san Isidoro, Luis García, y a la concejala de Comercio, Consumo y Fiestas, Camino Orejas.Peio García

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Foro u oferta. Obligación o devoción. Iglesia y pueblo de León mantienen una eterna disputa sobre una tradición secular que enfrenta anualmente a representantes del Cabildo de la Real Colegiata de san Isidoro y del Ayuntamiento para defender sus respectivas posturas sobre si la ofrenda de un cirio de arroba bien cumplida y dos hachones de cera que se hace al santo es o no voluntaria.

El origen de la misma se remonta al año 1158, cuando se sufrió una pertinaz sequía y se decidió sacar en rogativa y procesión las reliquias de san Isidoro, que la ciudad albergaba tras su traslado desde Sevilla en el año 1063. A la altura de la vecina localidad de Trobajo del Camino los restos del santo, tras una intensa lluvia, se volvieron tan pesados que resultó imposible moverlos. Entonces, la Infanta dona Sancha rezó y ayunó durante tres días prometiendo que no volverían a sacar las reliquias. Posteriormente, cuatro niños cogieron el arca que las custodiaba y la llevó a la iglesia de san Juan Bautista.

Se decidió entonces la ofrenda por cuya voluntad o deber pleitean dialécticamente las partes cada último domingo de abril. Este año los contrincantes fueron la concejala de Comercio, Consumo y Fiestas, Camino Orejas, y el abad del Cabildo isidoriano, Luis García, respaldados ella por la corporación encabezada por el alcalde, José Antonio Diez, y él por sus canónigos. Numerosas autoridades y cargos institucionales, entre ellos, el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, el Procurador del Común, Tomás Quintana, o el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, asistieron al acto.

La edil aludió a las diversas fiestas de la ciudad de León y enmarcó la ofrenda al santo como una de las costumbres mantenidas en el tiempo, además de recalcar su carácter voluntario. “En León las tradiciones no se olvidan, se celebran” dijo a lo que el abad replicó: “las tradiciones se celebran, pero las obligaciones se cumplen”.

Ambos dieron protagonismo en sus intervenciones a la reina Urraca I, primera mujer que accedió al trono de un reino europeo medieval por autoridad y propiedad, sin acompañamiento ni mediación masculina, y cuya llegada al poder generó rechazo, de cuya muerte se cumplen 900 años este 2026.

La concejala puso en valor que el intercambio de argumentos entre las partes se produzca siempre con respeto y su oponente expresó el deseo de que no tengan que transcurrir otros 868 años para que el Ayuntamiento reconozca la obligatoriedad de la ofrenda.

Concluido el debate y la posterior misa, la corporación municipal protagonizó las exageradas inclinaciones o reverencias que dan nombre a la cita, Las Cabezadas, para despedirse del Cabildo y cerrar el acto que una vez más terminó como manda la tradición: sin acuerdo y con el compromiso de repetir el encuentro el próximo año.