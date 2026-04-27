La Diputación de Zamora adjudica a Caja Rural el servicio de oficinas móviles para paliar la exclusión financiera de 173 municipios zamoranos

Firma del contrato para el servicio de Oficina Financiera Móvil para la provincia de Zamora.JL Leal

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La Diputación de Zamora acaba de adjudicar a Caja Rural de Zamora el servicio de oficinas móviles para intentar paliar la exclusión financiera que sufren 173 municipios zamoranos, en los que no hay sucursales bancarias disponibles.

El servicio, que cuenta con un presupuesto superior a 1,3 millones de euros, empezará a funcionar, previsiblemente, el día 1 del próximo mes de septiembre y consistirá en dos furgones dotados con los medios y el personal necesarios para cubrir la mayoría de las necesidades de los habitantes del mundo rural.

“Se trata de dar una solución a una necesidad que nos estaban planteando muchísimos habitantes, muchísimos alcaldes del mundo rural de esta provincia, que era la exclusión financiera. Nosotros empezamos en 2025 a buscar fórmulas para poder prestar un buen servicio y resolver ese problema, que afectaba 173 ayuntamientos, con comarcas más afectadas que otras, como Sanabria-La Carballeda”, señaló el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez.

“Al final, en el presupuesto del año 2025 ya recogimos una partida presupuestaria. Lo que planteábamos era buscar un servicio con atención personalizada y sacamos una licitación por cerca de 1,5 millones de euros para firmar un contrato de cuatro años, es decir, un servicio diseñado para quedarse, y la adjudicación se ha hecho a Caja Rural de Zamora, por 1,3 millones, el equivalente a 330.000 euros cada año”, expuso.

Javier Faúndez hizo estas declaraciones en el Salón de Plenos de la Diputación de Zamora, durante la presentación de la Oficina Financiera Móvil, junto con el vicepresidente segundo de la Institución provincial y diputado de Política Social y Familia, Ramiro Silva, y el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García.

Dos furgones

“Al hacer los estudios, vimos también la legislación que requería el Banco de España para este tipo de servicios. Al final, lo que vamos a hacer es poner dos furgones que van a recorrer, en varias rutas que ya se planificarán, diferentes localidades de la provincia y donde irá un administrativo de banca para atención personalizada y un vigilante de seguridad. La intención es que tengamos el servicio el 1 de septiembre”, indicó.

“Tras la firma protocolaria de hoy con Caja Rural, el siguiente trámite será ratificarlo en el pleno del día 8 y, a partir de ese día, la entidad tendrá cinco meses para hacer la preparación, es decir, comprar los furgones, rotularlos, contratar el personal, llegar a acuerdos en materia de vigilancia y una campaña muy intensa de publicidad en medios locales”, enumeró.

Por su parte, el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García, recordó que “es conocida por todos la implicación” de la cooperativa de crédito en Zamora, que contabiliza 68 puntos de atención al cliente en la provincia. “Nuestra pretensión siempre es posibilitar y facilitar que la sociedad zamorana tenga los mejores servicios y, en este ámbito, hemos hecho un esfuerzo importante para contribuir a que esta filosofía se mantenga”, aseguró.

“Vamos a poner dos furgones, con TPV, carrozarlos debidamente con las medidas de seguridad, buscar a algún empleado que le dé a los usuarios la garantía y la calidad de servicio que llevamos a cabo todos los días en nuestras oficinas y a dispensar los servicios bancarios que tiene cualquier oficina, como apertura de cuentas, recaudación de dinero y cobro de recibos, entre otros”, apuntó.

En este contexto, García Rodríguez puntualizó que el usuario dispondrá de, “prácticamente, la totalidad” de los servicios que encontraría en una oficina, aunque con limitaciones “comprensibles” como las disposiciones de cantidades importantes de dinero, que habría que notificar con antelación.

“Creo que vamos a hacer un esfuerzo importante. Vamos a tener que aportar de nuestro pecunio la parte correspondiente pero, en definitiva, se trata de que todos los zamoranos, estén donde estén, tengan el mejor servicio financiero. Cuando no sean clientes nuestros, tendremos que atenderlos, lógicamente, solo con la tarjeta porque no podremos saber los saldos en otras entidades financieras”, anotó.