Ana del Ser recibe “con emoción” la primera Medalla Reina Urraca de León concedida por la Universidad

La Universidad de León celebra la festividad de su patrón, san Isidoro en un acto académico en el que se hará entrega de la Medalla Reina Urraca a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Ana del Ser, y de la Medalla de Oro a título póstumo al profesor Gerardo Villa.Carlos S. Campillo

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“Me siento, la verdad, emocionada”. Así se pronunció hoy la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Ana del Ser López, quien recibió la primera Medalla Reina Urraca de León, acordad por unanimidad por el Consejo de Gobierno de la Universidad leonesa, en reconocimiento a su trayectoria profesional e institucional y a su contribución al fortalecimiento del sistema judicial y al desarrollo social de la provincia.

Del Ser, que estudió y ejerció como docente en la Universidad de León se mostró agradecida por la concesión. “Es el reconocimiento de una universidad que siento mía, me ha pillado absolutamente de sorpresa no puedo decir más que para mí es un honor y una emoción muy grande”, afirmó y preguntada sobre la evolución de la mujer en el ámbito jurídico comentó que “se han ido dando pasos muy importantes en la carrera judicial, es verdad que la mayoría son mujeres y ahora finalmente también se está llegando a los cargos gobernativos”. Por eso, añadió, esta medalla “también supone un reconocimiento a la figura profesional de la mujer y a que se puede llegar a las más altas cotas de la administración y de la organización, en este caso la organización judicial”.

La presidenta del TSJCyL recogió esta distinción durante el acto académico celebrado con motivo de la festividad de san Isidoro, patrón de la ULE, en el que también se hizo entrega de la Medalla de Oro a título póstumo a José Gerardo Villa Vicente, para reconocer su destacada trayectoria académica y la huella dejada en la vida universitaria y en la formación de generaciones de estudiantes en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

En el mismo acto académico, presidido por la rectora, Nuria González, tuvo lugar la imposición de insignias a los nuevos doctores del curso 2024-2025, la entrega de los Premios Extraordinarios de Doctorado, los Diplomas-Mención de la Alianza Eureca-Pro, así como los premios correspondientes al pasado curso concedidos por distintas entidades. Asimismo, se hizo entrega de las distinciones honoríficas por 25 años de servicio y por jubilación al personal docente e investigador y al personal técnico de gestión y de administración y servicios, con el nombramiento de los nuevos doctores como broche final.