Un total de 28 expositores participará en la II Feria de Exaltación del Chorizo Zamorano

El vicepresidente primero de la Diputación de Zamora y diputado provincial de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López, y el presidente y la directora técnica de la Marca de Garantía ‘Chorizo Zamorano’, Manuel Rodríguez y Laura Esteban, respetivamente, presentan la II Feria de Exaltación del Chorizo Zamorano.JL Leal

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Un total de 28 expositores del sector cárnico y de productos como miel vino, pan, queso y artesanía participará en la II Feria de Exaltación del Chorizo Zamorano, que se celebrará los días 1, 2 y 3 del próximo mes de mayo en El Puente de Sanabria (Zamora).

La Feria, organizada por Synergias, con la colaboración de la Diputación de Zamora, Caja Rural de Zamora, la Asociación de Hostelería de Sanabria-La Carballeda y la Marca de Garantía ‘Chorizo Zamorano’, desplegará una amplia serie de actividades culturales, catas dirigidas, el Concurso al Mejor Chorizo y talleres para todos los públicos, además de las actuaciones musicales de la Escuela de Folclore Sanabria y del grupo de gaiteros ‘As Portelas’.

También participan los ayuntamientos de Puebla de Sanabria, Cobreros, Coomonte de la Vega, Galende, Pedralba de la Pradería, Robleda-Cervantes, Lubián, San Justo y Palacios de Sanabria, así como empresas locales.

“Un evento dinámico y lleno de actividades para visitantes, que acudirán, especialmente, de toda la provincia de Zamora, Castilla y León, Madrid y Portugal”, señaló el vicepresidente primero de la Institución provincial y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López.

Turismo de naturaleza y gastronómico

“Apostamos firmemente desde la Diputación por esta iniciativa Provincial para poner en valor nuestros productos e impulsar el turismo de naturaleza y el turismo gastronómico, a través de un producto tan importante para la provincia de Zamora como es el chorizo zamorano, con nuestra marca de garantía”, subrayó.

Víctor López hizo estas declaraciones en la Diputación de Zamora durante la presentación oficial de la II Feria de Exaltación del Chorizo Zamorano, que se desarrollará en El Puente de Sanabria el próximo fin de semana.

“Coincide con el puente de mayo, unas fechas idóneas y en las que vamos a seguir dando vida y fomentando el turismo en Sanabria, comarca en la que el Patronato de Turismo sigue haciendo énfasis en la necesidad de seguir apoyando a nuestros vecinos sanabreses, que tanto sufrieron los incendios el verano pasado”, señaló.

“Sanabria sigue viva y sigue esperando con las puertas abiertas, con los negocios abiertos y en plena naturaleza, fundamentalmente, ahora, al comienzo de la primavera, y también en los meses de verano, con todas las instalaciones abiertas”, recalcó.

La presentación contó también con la participación del presidente y la directora técnica de la Marca de Garantía ‘Chorizo Zamorano’, Manuel Rodríguez y Laura Esteban, respetivamente; el presidente de la Asociación de Hostelería de Sanabria-La Carballeda, Jesús Rodríguez; la técnica de Comunicación de Caja Rural de Zamora, Laura Huertos, y la directora de Synergias, Canto Marbán.

“Tras el éxito de la primera edición, nos sumamos, de nuevo, en la segunda, a la Feria de Exaltación del Chorizo Zamorano. Agradecemos el trabajo de la organización, la Diputación, la Asociación de Hostelería Sanabria-La Carnalleda y a la Marca de Garantía ‘Chorizo Zamorano’, por esa tarea continua de todo el año”, destacó la técnica de Comunicación de Caja Rural de Zamora, Laura Huertos.

“La ampliación a tres días es una muestra del éxito que tuvo la primera edición de esta feria dedicada a uno de nuestros productos más queridos”, aseguró.

Por su parte, la gerente de Synergias, Canto Marbán, recordó que la actividad se creó “gracias al impulso de los hosteleros quienes, además de trabajar en el día a día, siempre buscan un revulsivo en su zona, un evento que fuera de marca de la zona” y apostilló: “Encontraron el chorizo, que recuerda el auge que ha tenido El Puente de Sanabria con esa cantidad de fábricas de embutidos y carnicerías que ha tenido a lo largo de su historia”.

El presidente de la Asociacion de Hostelería Sanabria-La Carballeda, Jesús Rodríguez agradeció la colaboración de instituciones y asociaciones y animó a los zamoranos y visitantes a “participar en esta feria de promoción del chorizo y, en definitiva, de la comarca sanabresa”.

Programa

El viernes, 1 de mayo, la Feria se inaugurará a las 18 horas y abrirá sus puertas una hora después, con un taller familiar de creación de llaveros artesanales, a cargo de Alba Creaciones. El cierre será a las 21 horas.

El sábado, 2, la Feria abrirá a las 12 horas y, a las 13 horas, Laura Esteban dirigirá una cata de chorizo en la que explicará cómo se puntúan las bondades y los defectos del producto. Tras estas explicaciones, el domingo, “contando con los asistentes a la feria que quieran participar y a modo de cata popular, van a elegir el mejor chorizo de los que participan en la Feria”.

A las 19.30 horas, actuará la Escuela de Folclore de Sanabria y se cerrarán las puertas a las 21 horas.

Por último, el domingo, 3 de mayo, a las 12 horas actuará el grupo de gaiteros As Portelas, seguida por la recepción de autoridades. El jurado del concurso para elegir el mejor chorizo estará formado por Luis Chico, presidente de la Asociación de Casas Rurales de Castilla y León; Francisco Chimeno, veterinario jubilado que trabajó en la zona; Laura Esteban, de la Marca de Garantía ‘Chorizo Zamorano’; Mari Carmen, presidenta de la Asociación de Amas de Casa de El Puente de Sanabria, y una panadera muy conocida y querida en Bragança (Portugal) “y que aporta ese carácter transfronterizo que la organización ha querido darle a la Feria”. El día de la clausura, la Feria cerrará a las 19.00 horas.