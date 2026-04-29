La Red de Patrimonio Histórico invita a recorrer monumentos únicos en enclaves naturales del norte peninsular este puente

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

La Red de Patrimonio Histórico de España (REPAHIS) invita a recorrer monumentos "únicos" ubicados en enclaves naturales del norte peninsular coincidiendo con este próximo puente del 1º de Mayo.

Historia, arquitectura y experiencias culturales son parte del viaje que propone la Red por el norte de España, donde la experiencia comienza entre montañas, nieblas suaves y paisajes que parecen detenidos en el tiempo.

En esta zona se ubica el Castillo de Argüeso, una fortaleza medieval declarada Bien de Interés Cultural en 1983, ejemplo de fortificación roqueña de Cantabria construida entre los siglos XIII y XV; y el castillo de Los Templarios de Ponferrada (León) que con 8.000 metros cuadrados de superficie se alza en protagonista del casco antiguo de la ciudad.

A ellos se suma en la ciudad de Santander el Palacio de La Magdalena, lugar en el que historia y paisaje marítimo se encuentran, y uno de los más destacados ejemplos de la arquitectura civil del norte de España, construido como regalo para que los Reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia lo adoptaron como residencia de verano.

Más al oeste, en Galicia, la Torre del Homenaje de Monforte de Lemos invita a subir y a mirar el paisaje desde lo alto dentro del conjunto Monumental de San Vicente do Pino, formado por dicha torre, el Monasterio de San Vicente do Pino y el Palacio de los Condes de Lemos.

En esta misma comunidad, en Salvaterra de Miño, en Pontevedra, el castillo vinculado a la figura de doña Urraca conecta historia, frontera y carácter, como ha destacado la Red en un comunicado.

ARCHIVOS NOBILIARIOS Y VITICULTURA

Castilla y León despliega también su propia narrativa medieval, comenzando por el Castillo de Cuéllar (Segovia), Monumento Artístico Nacional desde 1931 junto a las murallas, custodio de uno de los archivos nobiliarios más importantes del país y que ostenta una torre del homenaje de 20 metros de alto.

En León se ubica la fortaleza de Valencia de Don Juan, referente de la arquitectura gótico-militar que se construyó casi en su totalidad en el siglo XV, entre los años 1465 y 1470; mientras que en la provincia de Valladolid se encuentra el Castillo de Peñafiel, emblema de la comarca y eje de difusión del rico legado de la viticultura de la zona.

Arquitectura y entorno natural se dan la mano en pleno Valle del Tiétar, en la provincia de Ávila, como se aprecia desde las murallas del Castillo de La Adrada, ubicado en la cara sur de la Sierra de Gredos, y que llegó a ser estancia temporal del Rey Enrique III, Juan II, Enrique IV y de los Reyes Católicos.

RECINTOS FORTIFICADOS

Por su parte, la Comunidad Valenciana aporta el contraste entre interior y costa, desde el Castillo de Buñol, ubicado en el centro del pueblo --entre la fosa del río de Buñol y el barranco de Borrunes--, lo que lo convierte en una visita cómoda por su fácil acceso; pasando por el Castillo de Cullera, cuyas cinco torres, fortaleza y dos recintos fortificados se alzan frente al mar desde el siglo X.

En esta región se encuentra también el Castillo Templario-Pontificio de Peñíscola, también conocido como el Castillo del Papa Luna, que comenzó a construirse 1294 y del que se han usado localizaciones para varios capítulos de la serie Juegos de Tronos; y el Castillo de Villena, construido por los almohades a finales del siglo XII, con su imponente torre del homenaje y sus impresionantes bóvedas, únicas en los castillos de España junto con las de la fortaleza de Biar.

La Red de Patrimonio Histórico de España reúne los castillos y palacios que se encuentran en mejor estado de conservación por todo el país, a los que se puede acceder en forma de visita cultural, alojamiento o restaurante. Toda la información está disponible en su web --spainheritagenetwork.com--, donde es posible descubrir todas las propuestas y planificar la visita.