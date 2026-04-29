Mañueco felicita a Azcón por su investidura y destaca su "capacidad de gestión" e "incuestionable compromiso" con Aragón

El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, felicita a Jorge Azcón por su investidura como presidente del Gobierno de Aragón.@ALFERMA1

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El presidente del PP de Castilla y León y de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha felicitado este miércoles a Jorge Azcón por su investidura como presidente del Gobierno de Aragón, y ha destacado su "capacidad de gestión" y su "incuestionable compromiso".

El jefe del Ejecutivo castellanoleonés ha señalado, a través de un mensaje publicado en la red social 'X', del que se hace eco Europa Press, que estas cualidades serán "clave" para el futuro de Aragón.

"#CastillayLeón y #Aragón seguiremos colaborando, siempre al servicio de las personas", ha expresado en el mismo mensaje el presidente del Gobierno autonómico.