El Hospital Clínico de Valladolid se sitúa en la élite de la investigación oncológica con dos ensayos internacionales de cáncer de próstata

El gerente del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, José Antonio Arranz Velasco, junto a representantes de los servicios clínicos relacionados, informa de la participación del centro hospitalario en dos ensayos clínicos internacionales en tratamiento del cáncer de próstata.Eduardo Margareto

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El Hospital Clínico Universitario de Valladolid dio un paso más en su consolidación como centro de referencia en investigación oncológica con su participación en dos ensayos clínicos internacionales centrados en el cáncer de próstata, una enfermedad cuya incidencia continúa en aumento y que registra entre 140 y 200 casos anuales en su fase avanzada solo en Valladolid.

El protagonismo recayó en el estudio Stampede, uno de los ensayos más relevantes a nivel mundial en cáncer de próstata, promovido desde Londres y con participación de centros europeos, estadounidenses y oceánicos. El oncólogo Ricardo Sánchez-Escribano, aseguró que este ensayo “ha marcado los estándares actuales de tratamiento tanto en enfermedad localizada como avanzada”.

Por un lado, se evaluará el uso precoz de Lutecio-177, un radiofármaco que ya se utiliza en fases avanzadas y que ahora se probará en etapas más tempranas con el objetivo de aumentar la supervivencia. Por otro, se analizará la eficacia de la radioterapia estereotáxica dirigida a metástasis en pacientes con menor carga tumoral.

“El objetivo es adaptar el tratamiento a cada paciente. No existe una única terapia válida para todos, sino que debemos hacer un traje a medida según la agresividad de la enfermedad”, explicó Sánchez-Escribano.

A estos ensayos se suma otro impulsado por un grupo académico europeo que busca reducir la intensidad de los tratamientos en pacientes con buena respuesta inicial, con el fin de mejorar su calidad de vida.

Acceso precoz a terapias innovadoras

El jefe de servicio de Urología del complejo, Jesús Calleja, destacó que estos estudios representan “una oportunidad para que los pacientes accedan a tratamientos que de otra forma serían mucho más difíciles de obtener”. En este sentido, recordó que la participación es voluntaria y requiere un proceso exhaustivo de información y consentimiento.

Por su parte, la jefa de Oncología Radioterápica, Patricia Díaz-Handino, señaló que el hospital trata cada año unos 1.500 pacientes con radioterapia, de los cuales entre 250 y 500 presentan tumores prostáticos. “Estos ensayos permitirán ampliar indicaciones, mejorar la supervivencia y aumentar la calidad de vida”, aseguró.

El jefe del Servicio de Oncología Médica, Diego Soto, incidió en que la investigación es una "obligación ética” y un indicador de calidad asistencial. “El tratamiento que hoy está en ensayo será probablemente el estándar del futuro. Estamos dando a los pacientes acceso a la vanguardia”, afirmó.

Desde la creación de la Unidad de Investigación en 2020, el hospital reclutó a más de 400 pacientes y mantiene 64 ensayos activos, de los que 15 están en fase III, 15 en fase II y 36 con estudios observacionales. “La dispersión geográfica es un reto, pero también una oportunidad para colaborar. Compartimos ensayos y pacientes con otros centros de la comunidad”, explicó Soto.

Durante la presentación, el director gerente del complejo, José Antonio Arranz, valoró la importancia de la divulgación y la implicación social en la lucha contra el cáncer. “Es fundamental que la población entienda los procesos oncológicos. La cultura sanitaria es clave para la sostenibilidad del sistema y para que los pacientes sepan cuándo acudir a los servicios sanitarios”, afirmó.

Arranz subrayó que la atención del proceso oncológico es “compleja” porque intervienen muchos profesionales que trabajan en red. "Sin ese funcionamiento coordinado, no sería posible llegar a terapias avanzadas ni a ensayos clínicos”, declaró.

Los responsables del hospital insistieron en que estos ensayos no solo posicionan al Clínico en la “primera división” de la oncología nacional, sino que tienen un impacto directo en los pacientes. “Permiten acceder a tratamientos de última generación que aún no están disponibles en la práctica clínica habitual”, señalaron.

El reclutamiento para el estudio Stampede comenzará en mayo y contará con una cuota limitada de pacientes a nivel nacional. En España, participan también centros de referencia como hospitales de Madrid, Barcelona y Valencia.